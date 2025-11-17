Как бесплатно получить новую профессию в Татарстане: популярные курсы и зарплаты новичков

Кардинально поменять сферу деятельности и зарабатывать до 130-140 тыс. рублей в месяц можно в любом возрасте, но легче всего это сделать в 25-35 лет. Как выстроить карьерный трек, пройти бесплатное обучение, «упаковать» предыдущий опыт? Где возьмут новичка без опыта и самые высокие зарплаты? Ответы на эти вопросы «Татар-информ» узнал у экспертов.





Каждому четвертому экономически активному россиянину доводилось переквалифицироваться в течение последних четырех лет. Наиболее активно переквалифицируются люди в возрасте 25-34 лет

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Решаются на смену работы в поисках высоких доходов либо из-за профессионального выгорания»

Люди задумываются о смене профессии, когда чувствуют, что их нынешняя работа перестала вдохновлять, не дает развития или больше не совпадает с их ценностями и жизненными приоритетами. Иногда это связано с внешними изменениями – появляются новые технологии, профессии, форматы занятости. А иногда с внутренними переменами, когда хочется найти дело, в котором будет смысл и ощущение, что ты на своем месте.

«Мне этот путь знаком лично. Я сама долго искала свое направление: начинала в консалтинге, потом работала в продажах, пока не пришла в HR – и именно здесь почувствовала, что это мое. Сфера, где можно соединять стратегию, развитие бизнеса и людей и видеть живой результат своей работы», – рассказала «Татар-информу» директор по организационному развитию hh.ru Елена Петрова.

В пресс-службе Минтруда РТ пояснили, что в Татарстане, как и в других регионах России, смена профессии в последние годы становится весьма распространенным явлением.

Основные причины смены профессии:

Профессиональное выгорание – многие специалисты после 5-7 лет работы ощущают эмоциональное истощение.

Финансовые перспективы – поиск более высокооплачиваемой работы.

Личностное развитие – желание реализовать скрытые таланты и способности.

Цифровая трансформация – в Татарстане активно развивается IT-кластер, привлекая людей из традиционных профессий. Цифровая трансформация обусловила появление новых форм занятости, делая возможным:

дистанционную работу: работники могут выполнять задачи вне расположения работодателя, взаимодействуя с ним через интернет или мобильные устройства;

платформенную занятость: услуги или товары предоставляются через цифровые платформы по запросу клиентов;

автоматизацию рутинных задач – это меняет потребности в персонале и требования к навыкам, создает новые рабочие места.

В пресс-службе Центра занятости населения (ЦЗН) Казани добавили, что причинами смены рода деятельности также могут быть невостребованность профессии на рынке труда, выгорание, высокий уровень стресса, автоматизация процессов и сокращение, смена места жительства.

Специалисты назвали возрастные пики, когда чаще такое происходит. В 25-35 лет человек уже попробовал первую профессию, понял, что ему не нравится, набрался достаточного опыта для профессионального развития. Молодежь еще не торопится обзаводиться семьей, что дает возможность спокойно освоить новую профессию. В 40-50 лет происходит «кризис середины жизни», приходит осознание, что половина жизни прошла, а дело, которым занимаешься, не приносит удовлетворения, хочется заняться чем-то действительно важным.

«Наиболее успешная профессиональная переориентация наблюдается в возрасте 25-35 лет. Молодые люди быстрее осваивают новые навыки, у них есть базовый опыт. Представители категории «45 плюс» используют накопленный жизненный опыт, часто открывают ИП», – подчеркнули в пресс-службе.

Судя по результатам опросов Superjob.ru, каждому четвертому экономически активному россиянину доводилось переквалифицироваться в течение последних четырех лет. Наиболее активно переквалифицируются люди в возрасте 25-34 лет.

Низкий заработок – самая серьезная причина переквалификации: те, кто зарабатывает больше, меняют специальность гораздо реже.

Смена профессии в последние годы становится весьма распространенным явлением Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Начните с бесплатных курсов, будьте готовы к зарплате ниже среднерыночной»

С чего начать смену профессии? Во-первых, нужно разобраться, какая профессиональная сфера представляет наибольший интерес и почему.

«Исследуйте новое направление, почитайте, какие компетенции востребованы, пообщайтесь с людьми, кто уже работает в этой сфере. Можно пройти профориентационные тесты или обсудить это с карьерным консультантом. Затем определите, какие навыки нужно развить, и составьте конкретный план обучения. Сейчас это можно делать гибко – с помощью онлайн-курсов, стажировок, небольших проектов. И не забудьте обновить резюме: важно показать, какие из ваших прошлых достижений будут ценны и в новой роли», – советует Елена Петрова.

В Superjob.ru при смене профессии рекомендуют руководствоваться пошаговым планом:

Осознанная настройка: примите решение и будьте готовы к учебе и временному снижению дохода. Анализ смежных профессий: найдите области, где можно использовать имеющиеся навыки (например, бухгалтер → бизнес-аналитик). Обучение: начните с бесплатных курсов, чтобы проверить интерес, затем перейдите к полноценному обучению. Актуализация резюме: впишите новые навыки и создайте «мостик» между старым и новым опытом. Корректировка зарплатных ожиданий: будьте готовы к зарплате ниже среднерыночной на старте (примерно на 25%). Подготовка к собеседованию: продумайте искренний и убедительный ответ на вопрос о причинах смены профессии.

В Татарстане бесплатно обучиться или переобучиться возможно благодаря федеральному проекту «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Учатся на водителей, швей, аналитиков»

В Татарстане бесплатно обучиться или переобучиться возможно благодаря федеральному проекту «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры».

В 2025 году участниками программы могут стать:

люди в возрасте 50 лет и старше, предпенсионеры;

граждане, ухаживающие за ребенком и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет;

женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста до 7 лет включительно;

инвалиды;

безработные, зарегистрированные в службе занятости;

ветераны боевых действий;

молодежь до 35 лет включительно и некоторые другие категории граждан.

«Обучение организовано по образовательным программам, соответствующим перечню, включающему 360 профессий. По данным на 10 ноября, к обучению приступили 6 474 человека», – сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

Люди охотно осваивают специальности инструкторов по обучению операторов беспилотных летательных аппаратов, электросварщиков, слесарей, операторов станков с программным управлением, водителей грузового транспорта и автобусов, учатся на швей, специалистов для обеспечения информационной безопасности в организациях, аналитиков.

«За прошлый год в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» обучение прошли 4 385 человек, что на 36% больше от плана. Уровень трудоустройства после обучения составил 80%. Высоким спросом пользовались образовательные программы, связанные с бухгалтерской деятельностью, управлением персоналом и кадровыми стратегиями», – заметили в пресс-службе.

Женщины выбирали программы обучения, позволяющие работать удаленно: логистику, сметное дело, тестирование программных продуктов, а также педагогику и дошкольное образование, психологию, кадровое администрирование.

По программе «Содействие занятости населения РТ» за счет бюджетных средств проводится обучение безработных граждан, в этом году к занятиям приступили 370 человек. Ведется профессиональная переподготовка водителей, люди осваивают программу «1С», учатся на сметчиков, операторов и техников-наладчиков мультироторных беспилотных авиационных систем, охранников.

Также проводится обучение и переобучение работников девяти предприятий оборонно-промышленного комплекса Казани, Набережных Челнов, Зеленодольска и Елабуги, к занятиям приступили 1 302 работника. Всего в 2025 году планируется обучить почти 8,5 тыс. татарстанцев.

Люди охотно осваивают специальности электросварщиков, слесарей, операторов станков с программным управлением, водителей грузового транспорта и автобусов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Делайте работу на отлично, проявляйте инициативу, развивайте общение»

По мнению специалистов, при смене профессии важно правильно выстроить карьерный трек.

«Карьерный трек – не прямая лестница, а скорее маршрут с возможными остановками и поворотами. Полезно понимать, куда вы хотите прийти через несколько лет и что нужно развить, чтобы туда дойти. Помогает регулярная обратная связь, самоанализ, осознанность в выборе задач и проектов. Развивайте сеть профессиональных контактов – часто именно она помогает находить интересные возможности. И главное – не бойтесь менять направление: гибкость сегодня ценится не меньше, чем стабильность», – говорит Елена Петрова.

В Superjob.ru назвали общие правила построения индивидуальной траектории профессионального развития:

Занимайтесь «своим» делом. Выберите направление, которое вам искренне интересно. Делайте свою работу на отлично. Качество – главный двигатель карьеры. Проявляйте ответственную инициативу. Развивайте общение в новой бизнес-среде. Строить карьеру помогают связи. Освойте искусство самопиара. Ненавязчиво информируйте руководство о своих достижениях. Рассмотрите карьеру в крупной компании для получения опыта, обучения и роста.

В пресс-службе ЦЗН РТ посоветовали определить целевые позиции на один, три и пять лет, а после бесплатного обучения благодаря службе занятости или по нацпроекту «Кадры» со средним сроком три-шесть месяцев начать стажировку или проектную работу.

«При обращении в службу занятости специалисты помогут составить индивидуальный план поиска работы и построения карьеры для начинающих соискателей», – отметили в ЦЗН РТ.

Смена профессии в последние годы становится весьма распространенным явлением Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

«В резюме перекиньте «мостик», связав прошлый опыт с будущим»

При смене профессии не менее важно «упаковать» свой прежний опыт и составить привлекательное резюме.

«Главное – показать не только, где вы работали, но что умеете делать. Сфокусируйтесь на универсальных навыках: управлении проектами, коммуникации, аналитике, решении задач. Расскажите в резюме не просто о функциях, а о конкретных результатах. Подберите формулировки под новую сферу – так, чтобы было видно: вы понимаете, чего ждут работодатели, и готовы быстро включиться. И добавьте короткое сопроводительное письмо – оно поможет объяснить ваш переход и показать личную мотивацию», – рассказала Елена Петрова.

Секреты привлекательного резюме назвали в Superjob.ru:

Перекиньте «мостик»: в резюме недостаточно рассказать об успехах на старом месте. Нужно связать прошлый опыт с будущим, описав, как полученные навыки (управление проектами, аналитика, коммуникации и проч.) пригодятся в новой роли.

Впишите новые навыки: добавьте в резюме всё, чему научились на курсах, включая отработку на реальных кейсах.

Соберите весь релевантный опыт: включите в раздел «Опыт работы» всё – практики, стажировки, волонтерство, работу без оформления, тему диплома/выпускной работы.

Соберите портфолио и рекомендации.

Будьте активны: после отправки резюме звоните рекрутерам, интересуйтесь судьбой заявки и просите обратную связь по отказам.

В ЦЗН РТ посоветовали выделить навыки прежнего опыта – управленческие, коммуникативные, аналитические – и оформить достижения в формате «задача – действие – результат». Также следует указать пройденные курсы и полученные сертификаты, использовать ключевые слова из описаний вакансий.

«Составить привлекательное резюме можно с помощью сервиса на единой цифровой платформе «Работа России» или обратиться за помощью к карьерным консультантам одноименного кадрового центра. Специалисты проводят обучающие мастер-классы для соискателей по подготовке резюме, к собеседованию с работодателем», – отметили в пресс-службе.

Найти работу новичкам без опыта достаточно просто практически в любой сфере Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

«50% работодателей готовы рассматривать кандидатов с опытом работы до одного года или без опыта»

Оказывается, найти работу новичкам без опыта достаточно просто практически в любой сфере. Исключение может составить сфера высшего и среднего менеджмента, но даже здесь в редких случаях работодатели готовы взять специалиста без опыта. Сегодня все больше ценится не сам опыт в конкретной должности, а гибкие навыки – способность обучаться, коммуникабельность, адаптивность, умение решать проблемы.

«Работодатели понимают, что человека с нужным мышлением легче обучить специфике компании, чем опытного специалиста переобучить под новые процессы. За последний месяц в Татарстане наибольшее количество вакансий для специалистов без опыта работы было открыто в сфере продаж, рабочего персонала, транспорта, логистики и перевозок, домашнего и обслуживающего персонала, а также в розничной торговле», – пояснила Елена Петрова.

По данным Минтруда РТ, число вакансий без опыта работы либо с минимальным опытом составляет более половины от общего числа заявленных вакансий в Татарстане – 21,7 тысячи.

Работодатели готовы брать новичков без опыта в те сферы, где идет активный рост, высока текучесть кадров или же важнее личные качества и желание учиться, чем профессиональные навыки. К таким профессиональным областям относятся:

производство, где востребованы молодые сотрудники без специального опыта – операторы станков, разнорабочие, упаковщики;

продажи, розничная торговля;

обслуживание и общепит, официанты, бармены, помощники повара, курьеры – такие вакансии доступны студентам, иногда возможен гибкий график;

административная деятельность, офис-менеджеры, секретари, помощники – важны организаторские способности, внимательность и коммуникабельность;

логистика и складское хозяйство, комплектовщики, грузчики, водители-курьеры;

работа в сфере клиентского сервиса, операторы кол-центра, специалисты технической поддержки.

Во многих других сферах старт карьеры возможен благодаря программам стажировок и наставничества, особенно если есть желание учиться и развиваться, добавили в пресс-службе Минтруда РТ.

«В 2025 году кадровый центр «Работа России» в Татарстане оказал содействие в трудоустройстве 860 людям, впервые выходящим на рынок труда. Это составляет около 60% от общего числа обратившихся за государственными услугами по трудоустройству. Наиболее востребованными среди трудоустроенных оказались профессии социально значимых отраслей», – рассказали в ЦЗН РТ.

Самой востребованной стала сфера здравоохранения. Специальности медсестер, фельдшеров и врачей освоили 18% от общего числа трудоустроенных. Значительную часть составили рабочие профессии (14%) и специальности в сфере образования – учителя, воспитатели (7,5%). Слесарное дело выбрали 3,8% граждан.

«Более 50% работодателей готовы рассматривать кандидатов с опытом работы до одного года или без опыта работы», – подчеркнули в ЦЗН РТ.

Наибольшее количество вакансий по отраслям без требований к опыту предлагается в промышленности и на производстве (4,8 тыс.), в торговле и общепите (2,3 тыс.), здравоохранении (1,8 тыс.), образовании (1,1 тыс.), на транспорте (1 тыс.).

«Первый год будет периодом адаптации со скромным доходом»

Напоследок разберем самый интересный вопрос: какой будет зарплата в новой сфере? По информации ЦЗН РТ, уровень средней заработной платы для специалистов без опыта работы в нашем регионе составляет от 30 до 63,5 тыс. рублей. По отраслям наибольшая средняя зарплата для новичков в сфере добычи полезных ископаемых (63,5 тыс. рублей), строительстве (59 тыс. рублей), транспорта и логистики (56,2 тыс. рублей), на обрабатывающих производствах (55,4 тыс. рублей).

В ЦЗН РТ предупредили: чтобы выйти на начальный доход в новой профессиональной сфере, должно пройти 6 месяцев. Для достижения среднего уровня дохода по профессии потребуется один-два года. Для выхода на высокий доход при условии постоянного развития уйдет 3-5 лет. Аналогичного мнения придерживаются и в частных сервисах по подбору персонала.

«Первый год будет периодом адаптации со скромным доходом, через год можно рассчитывать на заметное повышение вознаграждения. Активная работа, обучение и применение карьерных стратегий позволят выйти на стабильный высокий доход в течение двух-четырех лет. Скорость роста зависит от сферы и личной эффективности. Для выхода на высокий доход потребуется несколько лет для накопления опыта, освоения сложных навыков и, возможно, роста до руководящей позиции», – отметили в SuperJob.ru.

По данным Елены Петровой, доход зависит от конкретной сферы и того, сколько времени специалист готов вкладывать в обучение и развитие. Первое время важно набирать опыт и формировать репутацию, но при правильном подходе уже через год доход может сравняться с прежним, а через пару лет – превысить его. Главное – смотреть на процесс как на инвестицию в себя и свое будущее.