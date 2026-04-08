Татарстанцам рассказали, как не заболеть мышиной лихорадкой во время дачного сезона

Грызуны являются переносчиками геморрагической лихорадки с почечным синдромом. От инфекции нельзя вакцинироваться, поэтому нужно соблюдать меры профилактики. О том, как не заболеть ГЛПС в начале дачного сезона, рассказала сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

1.Утилизируйте продукты питания, оставленные в дачном доме, если вы обнаружили рядом с ними следы грызунов. Плотно упаковывайте и закрывайте продукты, чтобы защитить их от мышей.

2.Приехав в загородный дом, проведите влажную уборку с применением хлорки и дезинфицирующих средств. Используйте респиратор и перчатки, надевайте плотную одежду, но обязательно снимайте ее перед приемом пищи.

3.Уборку нужно проводить во всех помещениях дома, в том числе в подвале и на чердаке. На всем участке нужно убрать валежник, сухостой, траву.

4.Проветривайте помещения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 89% заболеваемости мышиной лихорадкой в России приходится на территорию Приволжского федерального округа.