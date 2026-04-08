Общество 8 апреля 2026 17:48

Почти 90% случаев заболеваемости мышиной лихорадкой в России приходится на ПФО

89% заболеваемости мышиной лихорадкой в России приходится на территорию Приволжского федерального округа. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Вся территория Республики Татарстан – это природный очаг лихорадки. Вирус передается при прямом контакте с грызунами и воздушно-пылевым путем», – отметила она

Больше всего рискуют заразиться инфекцией дачники, а также фермеры, лесники, геологи, нефтяники и другие. Роспотребнадзор напоминает, что работодатели должны создать безопасные условия для работы своих сотрудников в природных очагах.

Финал XVII проекта «Яз Гүзәле» собрал в Казани участниц из 16 регионов России

Финал XVII проекта «Яз Гүзәле» собрал в Казани участниц из 16 регионов России

7 апреля 2026
В MAX появилась лента рекомендаций каналов для удобного поиска авторов

В MAX появилась лента рекомендаций каналов для удобного поиска авторов

7 апреля 2026
Новости партнеров