Татарстанцам объяснили, как бороться с борщевиком Сосновского

Начинать борьбу с единичными растениями борщевика Сосновского нужно весной, когда только появятся первые листья. Регулярная ручная прополка, подрезание корней, скашивание надземной части эффективны при высоте побегов до 25-30 см. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минсельхоза РТ.

Для борьбы с большими популяциями (более 100 штук) растений следует применять комплексный подход: подрезать корни, скашивать, проводить вспашку специальной техникой, а также химическую обработку гербицидами два-три раза за сезон.

«Нельзя скашивать стебли борщевика во время окончания цветения и в период завязывания плодов, это может способствовать их распространению по территории. В стебле находится огромный запас питательных веществ, которого вполне хватит, чтобы даже у скошенного растения завязались и созрели семена. В стадии цветения бутоны-зонтики борщевика необходимо аккуратно срезать, чтобы не дать созреть семенам, а затем сжечь», – отметили в Минсельхозе РТ.

Чтобы избежать попадания сока борщевика на кожные покровы, все работы с этим растением рекомендуется проводить в специальной одежде и в перчатках.

«Применять гербициды в личных подсобных хозяйствах можно только в соответствии с государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешенных на территории России, соблюдая санитарные правила и нормы», – уточнили в пресс-службе министерства.

Также можно попробовать посадить в месте произрастания борщевика Сосновского более агрессивное растение – топинамбур.

С 1 марта 2026 года в России начнет действовать новый закон: все, у кого есть земля, будь то собственники, арендаторы или те, кто использует участки под инфраструктуру, будут обязаны бороться с опасными инвазивными растениями, в том числе борщевиком Сосновского. Если этого не делать, придется платить штраф. Подробнее о распространении сорняка и способах борьбы с ним читайте в материале «Татар-информа».