Штрафы до миллиона: собственников земель в Татарстане накажут за борщевик рублем

Арендаторов и владельцев земельных участков обяжут уничтожать борщевик Сосновского с марта 2026 года – Госдума приняла закон о защите земель от произрастания инвазивных растений. В каких районах Татарстана сорняк уже захватил большие территории, как с ним бороться и какие штрафы ждут нарушителей, узнал «Татар-информ».





Борщевик Сосновского привезли с Кавказа – его планировали использовать как корм для коров

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Закон о борьбе с борщевиком

С 1 марта 2026 года в России начнет действовать новый закон: все, у кого есть земля, будь то собственники, арендаторы или те, кто использует участки под инфраструктуру, будут обязаны бороться с опасными инвазивными растениями, в том числе борщевиком Сосновского. Если этого не делать, придется платить штраф.

Инвазивные растения – это чужеродные виды, которые быстро разрастаются там, где раньше не росли, и вытесняют местную растительность. Они могут вредить природе и экономике.

Борщевик Сосновского привезли с Кавказа – его планировали использовать как корм для коров. Это продолжалось до начала 1980-х годов. Официально опасным сорняком его признали только в 2015 году.

Заместитель председателя Комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владимир Самокиш сообщил, что Правительство РФ и субъекты Российской Федерации должны будут определить перечень инвазивных растений, методы борьбы с ними – мероприятия, способы, агрохимикаты и так далее, для того чтобы на каждой территории был конкретный алгоритм, каким образом бороться с такими растениями.

Все, у кого есть земля, будут обязаны бороться с опасными инвазивными растениями, в том числе борщевиком Сосновского Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Штрафы для дачников до 5 тыс., для компаний – до 1 млн

В Минсельхозпроде РТ «Татар-информу» пояснили, что борьба с борщевиком и сегодня предусмотрена правилами благоустройства в муниципалитетах РТ.

Сейчас разрабатываются изменения в Кодекс Татарстана об административных правонарушениях – планируется ввести штрафы за то, что на участке не убирают борщевик Сосновского.

«Нарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 2-5 тыс. рублей, на должностных лиц – 20-50 тыс. рублей, на юридических лиц – от 150 тыс. до 1 млн рублей», – сообщили в пресс-службе министерства.

Бороться с борщевиком Сосновского и следить за недопущением нарушений правил благоустройства должны муниципальные районы, отметили в пресс-службе.

«За распространением борщевика на землях населенных пунктов надзор ведут органы местного самоуправления поселений. На сельскохозяйственных землях за ликвидацию борщевика Сосновского отвечают собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков», – добавили в Минсельхозпроде РТ.

Борщевик активно подавляет произрастание других видов растений Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Одно растение может давать до 20 тыс. семян

По данным Минсельхозпрода Татарстана, проблема с борщевиком Сосновского острая. На борьбу с растением из бюджета каждый год выделяются деньги. Но он продолжает агрессивно распространяться и «заражать» новые участки.

«Борщевик Сосновского имеет повышенную репродуктивную способность – одно растение может давать до 20 тыс. семян. Сорняк устойчив к неблагоприятным климатическим условиям», – заметили в министерстве.

В 2021 году площадь засоренных сорняком земель в регионе составляла 1,5 тыс. га, в 2025-м – уже 2,7 тыс. га.

Чаще всего он растет в населенных пунктах, вдоль дорог и на других неиспользуемых для сельского хозяйства землях.

Наибольшие площади борщевик занимает в Высокогорском районе – 699 га, в Казани – почти 385 га, в Пестречинском районе – 157 га, в Балтасинском – 152 га.

Борщевик активно подавляет произрастание других видов растений.

Но самое главное, что борщевик опасен для людей. Его эфирные масла, попадая на кожу, вызывают сильные ожоги и воспаления, которые долго не заживают.

«Повсеместная борьба с борщевиком Сосновского необходима для обеспечения комфортной жизни людей», – отметили в пресс-службе.

Во избежание попадания сока борщевика на кожные покровы все работы с этим растением рекомендуется проводить в специальной одежде и в перчатках Фото: © Павел Львов / РИА Новости

Как бороться с борщевиком

Эксперты советует начинать борьбу с единичными растениями борщевика Сосновского весной, когда только появятся первые листья. Регулярная ручная прополка, подрезание корней, скашивание надземной части эффективны при высоте побегов до 25-30 см.

Для борьбы с большими популяциями (более 100 штук) растений следует применять комплексный подход: подрезать корни, скашивать, проводить вспашку специальной техникой, а также химическую обработку гербицидами два-три раза за сезон.

«Нельзя скашивать стебли борщевика во время окончания цветения и в период завязывания плодов – это может способствовать их распространению по территории. В стебле находится огромный запас питательных веществ, которого вполне хватит, чтобы даже у скошенного растения завязались и созрели семена. В стадии цветения бутоны-зонтики борщевика необходимо аккуратно срезать, чтобы не дать созреть семенам, а затем сжечь», – отметили в Минсельхозпроде РТ.

Во избежание попадания сока борщевика на кожные покровы все работы с этим растением рекомендуется проводить в специальной одежде и в перчатках.

«Применять гербициды в личных подсобных хозяйствах можно только в соответствии с государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешенных на территории России, соблюдая санитарные правила и нормы. Весной лучше применять гербициды на основе калийной соли, осенью – изопропиламинной. Приобрести гербициды можно в розничной торговле», – сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Татарстана.

Также можно попробовать посадить в месте произрастания борщевика Сосновского более агрессивное растение – топинамбур. Разрастаясь, топинамбур вытесняет борщевик Сосновского, добавили в министерстве.

Сообщить об очагах произрастания борщевика Сосновского татарстанцы могут представителям местного самоуправления. Кроме того, такие заявки поступают в ГИС «Народный контроль».

Вадим Прохоров: «Обработку необходимо проводить на протяжении многих лет, по несколько раз в год. Панацеи – 100% эффективного способа уничтожения этого растения – не существует» Фото: © «Татар-информ»

«Панацеи – 100% эффективного способа уничтожения этого растения – не существует»

А что думают о вредоносном сорняке ученые, садоводы и биологи из Татарстана? Заведующий кафедрой общей экологии Института экологии, биотехнологии и природопользования КФУ Вадим Прохоров отметил, что проблема распространения борщевика Сосновского в Татарстане остается актуальной.

«По результатам наблюдений мы постоянно фиксируем новые местонахождения этого растения. Занятые им площади, несмотря на принимаемые меры, продолжают расширяться. Наиболее тяжелая ситуация с борщевиком сложилась в Высокогорском, Лаишевском районах и в Казани. Крупные очаги отмечены также в Зеленодольском, Пестречинском, Рыбно-Слободском и Нижнекамском районах республики», – заметил он.

В Татарстане борщевиком Сосновского заняты десятки тысяч гектаров земель. Борьба с сорняком, особенно с крупными популяциями, – очень сложная задача.

Борьба с сорняком, особенно с крупными популяциями, – очень сложная задача Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Применяют механические и химические меры борьбы. У каждого из применяемых методов есть свои недостатки. Например, с помощью механических методов невозможно уничтожить все растения, часть остается и дает семена. Использование ядохимикатов законодательно запрещено в водоохранных зонах рек, где наблюдаются наиболее крупные популяции. Методы биологической борьбы и вовсе не разработаны. Обработку необходимо проводить на протяжении многих лет, по несколько раз в год. Панацеи – 100% эффективного способа уничтожения этого растения – не существует», – считает Прохоров.

Он добавил, что землепользователи и сейчас несут ответственность за наличие на земельных участках борщевика Сосновского. Однако увеличение штрафных санкций, безусловно, будет подталкивать арендаторов и владельцев к усилению борьбы с этим инвазионным видом. Это потребует дополнительных вложений со стороны бизнеса, что приведет к увеличению себестоимости продукции и снижению ее конкурентоспособности на рынке, считает ученый КФУ.

Заместитель директора по научной работе Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ Дмитрий Иванов добавил, что борщевик опасен для здоровья человека, поскольку при контакте с ним возможны химические ожоги.

«У нас растений-паразитов довольно много, но от этого сорняка негативный эффект проявляется достаточно ярко. Бороться надо прежде всего с нашей бесхозяйственностью. Без административных мер и штрафов это будет сложно сделать – стимулировать людей на борьбу. Борьба будет непростой», – отметил Иванов.

На территории садовых некоммерческих товариществ такой проблемы нет. Садоводы контролируют свои территории, а если вдруг на заброшенном участке появится борщевик, быстро предпринимают должные меры Фото: © «Татар-информ»

«Собственники десятилетиями не бывают на своих участках»

Руководитель региональной общественной организации «Сады Закамья» Дмитрий Волков считает, что на территории садовых некоммерческих товариществ такой проблемы нет. Садоводы контролируют свои территории, а если вдруг на заброшенном участке появится борщевик, быстро предпринимают должные меры.

«На земельных участках юрлиц, муниципальных землях, граничащих с садоводческими товариществами, такая проблематика, конечно, есть. К примеру, на сельскохозяйственных землях, купленных или взятых в аренду, когда хозяин за ними не ухаживает. Сорняк быстро разрастается благодаря осыпанию семян, захватывает большие территории», – сказал Волков.

Собеседник «Татар-информа» отметил, что нужно ужесточить ответственность собственников земель, поскольку проблема давно назрела.

«Штрафные санкции – нужная и полезная мера, направленная на то, чтобы владельцы обратили внимание на состояние своих земель. Бывает, что собственники десятилетиями не бывают на своих участках. Однако на территории Закамского региона республики проблема борщевика не так актуальна, как в пригороде Казани, где встречаются целые поляны, заросшие сорняками», – заметил Волков.

В Татарстане в последние годы борьба с борщевиком была «недостаточной и запоздалой» Фото: © Евгений Одиноков / РИА Новости

«Закон принят, инструмент есть, а кадровая проблема не решена»

Член Совета Татарстанской республиканской организации Всероссийского общества охраны природы, казанский биолог Антон Бортяков пояснил, что сорняк часто встречается на берегах Казанки в окрестностях Казани.

«Практически в каждом из приказанских районов есть концентрация борщевика Сосновского на отдельных сельскохозяйственных либо муниципальных землях. Он часто встречается возле дорог и водных объектов, а также вблизи лесополос», – заметил биолог.

Семена растения попадают на протекторы автомобильных шин, велосипедов, обувь людей и распространяются по соседним территориям.

«Этот инвазивный вид создает монозаросли, наносит ущерб природной среде, вытесняет растения, которые ранее росли на этом месте, в том числе краснокнижные растения», – сказал Бортяков.

По его словам, в Татарстане в последние годы борьба с борщевиком была «недостаточной и запоздалой».

«Финансирование на мероприятия выделялось в конце мае – начале лета, а в это время бороться с сорняком уже поздно. Он к этому времени разрастается, набирает массу. А сейчас, в июле, уже готовы семена. Если сейчас нанять подрядчика, который будет бороться с сорняком химическим или физическим способом, семена упадут в землю и прорастут», – пояснил Антон Бортяков.

Кроме того, борщевик представляет угрозу для людей, которые не знают, как с ним правильно обращаться, в том числе и для детей.

Бортяков обозначил еще одну проблему – нехватку людей для борьбы с вредоносным сорняком. В Казани есть добровольцы, которые регулярно проводят природоохранные акции «Стоп борщевик» на территории Русско-Немецкой Швейцарии, в окрестностях Голубых озер, но их старания лишь капля в море.

«Закон принят, инструмент есть, а кадровая проблема – кто будет все это воплощать в жизнь – не решена», – считает житель Казани.

Напоследок собеседник «Татар-информа» отметил, что такая проблема актуальна для многих регионов России. Путешественники видят это и во время летних отпусков.

«Я сейчас еду по Ивановской области и наблюдаю борщевик на обочинах дорог: слева его скосили, а справа – огромные плодоносящие плантации. А это федеральная трасса, семена попадут на асфальт и будут доставлены в разные регионы проезжающими автомобилями», – заключил Бортяков.