Татарстанцам рассказали историю создания гимна РТ

Фото: скриншот видео

Автором музыки гимна является композитор Рустем Яхин. Его композиция к песне «Туган ягым» («Родной край» была одобрена комиссией, созданной в 1993 году по поручению первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

Как сообщили в видеоролике, опубликованном в телеграм-канале Госсовета РТ, почти 20 лет гимн Татарстана был без слов. В 2011 году принято решение о проведении конкурса на лучший текст Гимна. Организовать все это поручили спецкомиссии, созданной президиумом парламента республики. Возглавила комиссию Римма Ратникова. В те годы она была зампредседателя Госсовета РТ и председатель Союза журналистов.

«Среди всех текстов выделялся один. Его кодовое имя – Батыр. Потом раскрылось, что под этим именем скрывается Рамазан Байтимеров. Конечно, его в живых уже не было, стихи прислала его дочь Гульшат. И, как потом выяснилось, над этим текстом основательно поработал народный поэт Гарей Рахим», – рассказала Ратникова.

Татарский текст на русский язык перевел Филипп Пираев, к написанию текста гимна приобщили многих депутатов. Нередко в коридорах они собирались, чтобы совместно спеть гимн.

21 февраля 2013 года в Государственном большом концертном зале им. С. Сайдашева прошло первое официальное прослушивание гимна в исполнении госсимфонического оркестра.

Официальное прослушивание гимна состоялось перед началом заседания Госсовета РТ пятого созыва, на котором депутаты единогласно утвердили текст гимна.

«Я думаю, что гимн свою великую миссию сохранения мира, согласия, позитива, свою устремленность будет передаваться от старшего поколения младшим, от родителей детям», - сказал тогда председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Напомним, что в этом году Госсовету РТ исполнится 30 лет. Именно 30 марта 1995 года состоялось первое заседание Госсовета первого созыва, ставшего правопреемником Верховного Совета Татарской АССР.

Долгие годы в Государственном Совете работает музей парламентаризма, в экспозиции которого бережно хранятся более 2,5 тыс. экспонатов – свидетелей исторических событий и знаковых законодательных решений. В честь юбилея республиканский парламент запустил серию проектов, в которых рассказывается об истории одного экспоната.

фото: скриншот видео, опубликованного в телеграм-канале Госсовета РТ