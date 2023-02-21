«Он рождался в творческих муках»: тексту гимна Татарстана исполнилось 10 лет

Депутатами единогласно был принят законопроект о внесении изменений в республиканский закон о государственных символах Татарстана. Документ утвердил текст Государственного гимна на слова Рамазана Байтимерова

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Пришло более 200 заявок из Татарстана и регионов России, конкурс получился истинно народным»

Узнаваемая и почитаемая не одним поколением татарстанцев музыка гимна республики была принята Верховным Советом РТ еще в июле 1993 года. На протяжении двух десятилетий он представлял собой музыкальное произведение композитора Рустема Яхина, не имея текстового сопровождения. Все эти годы в парламент Татарстана поступали многочисленные обращения граждан с просьбой утвердить слова гимна, чтобы он мог «говорить» на татарском и русском языках.

Просьбы неравнодушных жителей получили должный отклик парламентариев 21 февраля 2013 года, когда на 38-м заседании Государственного Совета четвертого созыва депутатами единогласно был принят законопроект о внесении изменений в республиканский закон о государственных символах Татарстана. Документ утвердил текст Государственного гимна на слова Рамазана Байтимерова и в переводе Филиппа Пираева.

За быстрым и единогласным принятием текста гимна стояла большая и кропотливая работа, которая началась задолго до дня знакового голосования. Еще в декабре 2011 года Госсовет РТ объявил конкурс на лучший текст гимна.

«С января по июнь 2012 года в профильную рабочую группу поступило более 200 заявок со всех уголков Татарстана и из разных регионов России, конкурс получился истинно народным. Из поступивших заявок 182 проекта были допущены к участию. Авторство работ было скрыто, каждому проекту был присвоен номер и кодовое слово», – отметили в пресс-службе парламента республики.

Рабочая группа, в состав которой входили видные общественные деятели, поэты, журналисты, музыканты и исполнители, отобрала наиболее удачные тексты, которые представила на суд членов конкурсной комиссии. Последнюю возглавляла Римма Ратникова, занимавшая в те годы пост заместителя председателя Государственного Совета.

На первом этапе конкурса комиссия рассмотрела около двух десятков конкурсных работ на русском и татарском языках. В ходе работы было также проанализировано более 50 гимнов ряда государств и субъектов РФ. Все авторы и члены комиссии оказались единодушны в своем решении: гимн Татарстана должен был стать объединяющим началом, символом патриотизма, дружбы и толерантности многонационального народа республики.

После долгих обсуждений выбор членов комиссии был сделан в пользу доработанного стихотворения «Туган ягым» Рамазана Байтимерова, созданного автором в 1970-е годы.

Литературной доработкой стихов занимался целый ряд авторов. Основную работу по совершенствованию текста выполнил поэт Гарай Рахим. В этой работе также принимали участие депутаты Госсовета, поэты Разиль Валеев и Роберт Миннуллин, доктор филологических наук Фоат Галимуллин.

Римма Ратникова: «Общественность стала требовать слова, которые можно достойно, прославляя Татарстан, исполнять на всех, в том числе проводимых в республике, международных мероприятиях» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Работа была сложной, текст гимна рождался в творческих муках»

Изначальный вариант гимна без текста был принят три десятилетия назад, когда политические процессы в республике и стране были очень бурными, вспоминает руководитель рабочей группы по проведению конкурса на лучший проект текста гимна Татарстана, депутат Госсовета РТ Римма Ратникова.

«В начале 1990-х политические процессы в стране и республике были столь бурными, что сложно было предвидеть, каким путем будут развиваться Россия и Татарстан. В начале десятых годов нынешнего столетия ситуация созрела, общественность стала требовать слова, которые можно достойно, прославляя Татарстан, исполнять на всех, в том числе проводимых в республике, международных мероприятиях», – пояснила Ратникова.

По ее словам, среди авторов приславших свои варианты текста гимна Татарстана были школьники, люди разных возрастов и профессий, поэты из разных уголков страны.

«Но это потом. А сначала условием конкурса была анонимность, авторы прислали свои работы под кодовыми именами, среди которых сразу был отмечен текст на татарском языке от автора под именем “Батыр”. Под ним открылось имя Рамазана Байтимерова, вместе с которым композитор Рустем Яхин и написал в 1970-х годах прошлого столетия песню «Родной край». Часто путают, что слова этой песни являются гимном. Но это не так», – поделилась подробностями Римма Ратникова.

Она отметила, что процесс работы над текстом гимна республики был сложным. В нем участвовал и Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, и все члены профильной рабочей группы.

«Мы согласились с тем, что автором татарского текста гимна должен быть один человек – Рамазан Байтимеров, участник Великой Отечественной войны, поэт, вдохновивший Рустема Яхина на создание величественной мелодии, ставшей гимном. В таких же творческих муках родился и перевод текста на русский язык. Здесь себя попробовали с десяток русскоязычных поэтов республики. Успешным стал текст, созданный Филиппом Пираевым, учеником известного писателя Ахата Мушинского», – сказала Ратникова.

Она подчеркнула, что текст гимна Татарстана на двух государственных языках республики является единым произведением.

«Неправильно исполнять или озвучивать на мероприятиях только татарскую или русскую часть гимна, это единое целое, символизирующее единство и взаимопонимание наших народов», – резюмировала Римма Ратникова.

Александр Терентьев: «Гимн является одним из государственных символов республики, раскрывающих самобытность и традиции нашего многонационального народа» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Гимн несет в себе ценностные ориентиры»

Появление текста гимна республики придало дополнительный импульс к его эмоциональному восприятию жителями, отметил сенатор от Татарстана Александр Терентьев.

«Депутатами Госсовета РТ был инициирован вопрос о том, что необходим текст к гимну для более содержательного и эмоционального его восприятия. Я входил в состав комиссии и помню, как очень оживленно обсуждались многочисленные предложения. <…> Гимн является одним из государственных символов республики, раскрывающих самобытность и традиции нашего многонационального народа. Как и государственный гимн Российской Федерации, гимн Татарстана транслирует патриотизм, уважение и любовь к родному краю, своему Отечеству», – подчеркнул Терентьев.

Он добавил, что гимн Татарстана олицетворяет республику, является предметом гордости за ее историко-культурное наследие, ее современные достижения, за мир и согласие, царящие на родной земле.

«Все это вселяет уверенность в завтрашнем дне, что особенно важно. Гимн построен на личных ассоциациях человека, исполняется от первого лица и несет в себе ценностные ориентиры. Он воспевает любовь к Родине, где человек счастливо живет и творит на своей священной земле», – пояснил сенатор.

Он также напомнил, что с прошлого года в учебных заведениях республики день начинается именно с исполнения гимна.

«Это очень правильная инициатива последнего времени. Его слова имеют глубокий смысл. Закладывать уважение и любовь к Родине нужно с ранних лет», – заключил Терентьев.

Татьяна Ларионова: «Так важно, что гимны России и Татарстана звучат еженедельно в каждой школе, в каждом классе» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы вдумываемся в каждое слово гимна, когда он звучит с телеэкранов, по радио, на мероприятиях»

На сильную объединяющую функцию гимна республики обратила внимание депутат Государственной Думы от Татарстана Татьяна Ларионова.

«Гимн звучит на двух государственных языках Татарстана – татарском и русском. И это безусловное уважение к нашему народу, вне зависимости от религиозных взглядов и национальности. Не случайны в гимне слова: “Единый дом у нас, одна семья, живет в согласии наш народ”. Мы вдумываемся в каждое слово гимна, когда он звучит с телеэкранов, по радио, на официальных мероприятиях. И так важно, что гимны России и Татарстана звучат еженедельно в каждой школе, в каждом классе», – подчеркнула народная избранница.

Она также отметила высокую актуальность и востребованность таких значимых патриотических символов сейчас, в непростой период, когда на нашу страну и республику оказывается беспрецедентное внешнее давление.

«В сегодняшних условиях, когда невозможно не думать о единстве, о преданности, о вере, о Родине, мы с гимном провожаем своих сыновей, мужей, отцов для выполнения священного долга перед страной. И в каждом сердце повторяются слова: „И пусть хранит тебя моя любовь, моя Республика, мой Татарстан!“», – резюмировала Ларионова.

Андрей Большаков: «Традиция прослушивания гимнов страны и республики важна для татарстанцев, люди поют его стоя, они получают эмоциональные импульсы от значимости события» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Эмоциональный импульс от музыки и красоты стихов»

У гимна Татарстана в этом году двойной праздник – 30 лет назад появилась музыка, которая 10 лет назад была дополнена глубоким смысловым наполнением текста, подчеркнул доктор политических наук завкафедрой конфликтологии КФУ Андрей Большаков.

«Стихи объединены в двух куплетах, которые могут исполняться только вместе: на татарском и русском языках. Это очень важно для многонациональной республики. Традиция прослушивания гимнов страны и республики важна для татарстанцев, люди поют его стоя, они получают эмоциональные импульсы от значимости события, музыкального воздействия и красоты стихов», – объяснил ученый.

По словам Большакова, такие моменты важны для сплочения людей в регионах: начиная от больших общих праздников, заканчивая спортивными матчами любимых команд.