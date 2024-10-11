Татарстанцам пришли первые выплаты за сообщения о нарушениях ПДД в «Народный инспектор»

За месяц с момента презентации Раису РТ обновленного приложения «Народный инспектор», его скачали уже более 33 тысяч раз, об этом «Татар-информу» сообщил Первый заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Илья Начвин.

«С 9 сентября по категориям с вознаграждением поступило больше четырех тысяч заявок, около 700 из них находятся на рассмотрении у инспекторов. По первым заявкам уже произведены выплаты. По самой первой заявке выплата пришла 8 октября, там было нарушение, водитель выехал за стоп-линию. Бдительный гражданин получил 200 рублей как вознаграждение», – рассказал он.

Приложение «Народный инспектор» работает в Татарсане с 2014 года. За это время его скачали более 680 тысяч раз.

«Наше приложение доступно на всех площадках, когда вы его открываете можно сразу начать видеосъемку, не нужно нажимать лишних кнопок. Потом это видео оформляется как заявка, автоматически указывается геолокация, но при необходимости можно уточнить адрес. Дальше человек выбирает банковскую карту, на которую хочет, чтобы поступили средства. Заявка отправляется на модерацию, при одобрении она уходит сотрудникам ГИБДД на оформление. Если сотрудник принимает положительное решение о правонарушении, деньги поступают на карту обратившегося гражданина», – дополнил Илья Начвин.

Подстроить правонарушения в приложении невозможно, каждый случай рассматривается отдельно, отметил Заместитель начальника Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Айрат Самигуллин. По его словам, Госавтоинспекция наблюдает возросшую активность граждан и нетерпимость к нарушителям ПДД.

«В этом году аварийность в республике выросла, на дорогах мы потеряли уже 233 жизни. Основными причинами ДТП стали именно те административные правонарушения, которые мы внедрили в функционал приложения "Народный инспектор". Прежде всего – это выезд на полосу встречного движения, это нарушение одно из самых распространенных при авариях. Из-за выезда на встречную полосу больше всего страдают и гибнут люди при ДТП. Также мы учли нарушения в виде проезда на запрещающий сигнал светофора и непропуск пешехода», – сказал он.

Напомним, что в сентябре на международном форуме Kazan Digital Week обновленное приложение «Народный инспектор» презентовал Раису РТ Рустаму Минниханову глава Министерства цифрового развития РТ Айрат Хайруллин. Приложение позволяет фиксировать правонарушения с автоматической фиксацией места и времени правонарушения.

Вот категории нарушений ПДД, став очевидцами которых и сняв их на видео, татарстанцы смогут получить вознаграждение.

Если стали свидетелями загрязнения окружающей среды, а именно выгрузки или сброса отходов производства из автомобилей, то за видео этого нарушения можно получить 1 150 рублей.

За видео непристегнутого ремнем безопасности водителя или мотоциклиста без мотошлема – 300 рублей.

За видеофиксацию проезда на запрещающий сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика – 300 рублей;

За видео нарушения требования остановки перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора – 230 рублей;

За видео выезда на полосу встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления – 1 440 рублей.

За видео непредоставления преимущества в движении пешеходам – 435 рублей.

За видео водителя за рулем с телефоном во время движения – 435 рублей.

«Сумма выплачиваемого вознаграждения составит 50% от половины наименьшей суммы административного штрафа применяемой статьи Административного кодекса РФ (без учета налогов и сборов) и 10 процентов от суммы административного штрафа по ч. 3 1 ст.8.2 КоАП РФ с учетом НДФЛ», – говорится в постановлении Кабмина РТ.

Проще говоря, татарстанец получит 25% от полной суммы штрафа, предусмотренного Административным кодексом

Выплаты будут идти в безналичной форме не позднее 40 рабочих дней после вступления постановления о нарушении ПДД в законную силу.