Стало известно, сколько дней татарстанцы будут отдыхать в новогодние каникулы

В предстоящие новогодние каникулы жители Татарстана будут отдыхать восемь дней подряд – с 1 по 8 января включительно, следует из опубликованного производственного календаря на 2023 год, который опубликовал Минтруд РТ.

«В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса России и статьей 1 Закона РТ нерабочими праздничными днями в республике являются 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – новогодние каникулы, 7 января – Рождество Христово», — сказано в сообщении.

В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней в 2023 году Постановлением Правительства РФ перенесены выходные дни с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля, с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующей нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

В целом при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными количество рабочих составит 244 дня, 6 из них будет сокращено на один час. Количество выходных составит 121 день, в том числе 17 нерабочих праздничных дней.