Роскачество: тыквенный сок помогает сердцу, пищеварению и иммунитету

Специалисты Роскачества рассказали RT о полезных свойствах тыквенного сока. В 100 г мякоти тыквы содержится 26 ккал, 1 г белков, 0,1 г жиров и 4,4 г углеводов. При этом около 73% массы плода приходится на мякоть, которая богата клетчаткой, пектинами, аминокислотами, а также кальцием, магнием, фосфором, железом, калием, медью, цинком и йодом.

В ведомстве пояснили, что низкое содержание сахаров и высокий процент воды делают продукт подходящим для диетического рациона, а наличие омега-3 жирных кислот поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.

Регулярное употребление тыквенного сока оказывает комплексное положительное воздействие на организм. Эксперты отметили, что бета-каротин и лютеин в составе напитка нейтрализуют свободные радикалы, снижая риски развития онкологических и эндокринных патологий. Бета-каротин, как провитамин А, ускоряет заживление ран, повышает тонус кожи и служит профилактикой катаракты. Пищевые волокна нормализуют пищеварение, помогают бороться с запорами и чувством тяжести, а также эффективно утоляют голод, что способствует контролю веса. Калий и антиоксиданты укрепляют сердечную мышцу, способствуют снижению артериального давления и служат профилактикой инфарктов и инсультов.

Специалисты также напомнили о противопоказаниях. От употребления сока стоит отказаться при пониженной кислотности желудка и воспалительных заболеваниях ЖКТ, острой диарее (напиток обладает легким слабительным эффектом), а также при повышенной чувствительности кишечника – в таких случаях сок рекомендуется разбавлять водой или молочной сывороткой в пропорции 1:1.

Свежеотжатый сок максимально полезен в течение двух-трех часов после приготовления. Для длительного хранения допускается заморозка продукта (в формочках для льда), которая позволяет сохранить большинство витаминов. Повторная заморозка запрещена.