Татарстанцам объяснили, как аномальные холода могут отразиться на платежах на ЖКУ

Последние повышения тарифов за оплату коммунальных услуг были в июле и декабре 2022 года, рассказал «Татар-информу» исполнительный директор регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ Дмитрий Романов. В этом году изменений не было, однако цифры в квитанциях могут меняться из-за аномально холодной погоды в начале декабря.

«Все в рабочем режиме, никто тарифы не повышал в этом году, все начисления в платежках соответствуют потреблению. Если жители сомневаются, они могут обратиться в управляющую компанию, попросить выписку с общедомового прибора учета», – отметил собеседник «Татар-информа».

Романов также напомнил, что в обслуживающих организациях есть свои температурные графики, утвержденные на месяц вперед. Вопросы по «коммуналке» возникают в основном в старом жилом фонде из-за изношенных систем коммуникации и приборов учета. В новых же домах есть возможность регулировать температуру в помещении, что позволяет сэкономить до 20%.

Ранее «Татар-информ» уже сообщал о том, что во всех регионах России, в том числе в Татарстане, плановая индексация тарифов на коммунальные услуги произойдет только с 1 июля 2024 года. В 2023 году ее не было.

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