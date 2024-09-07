Татарстанцам напомнили об экзамене на охотничий билет с 2025 года

С 1 сентября 2025 года, чтобы получить охотничий билет, татарстанцы будут сдавать обязательный экзамен. Об этом сегодня в ходе рейда в Пестречинском районе Татарстана напомнил начальник Управления государственного надзора в сфере животного, растительного мира и ООПТ Госкомитета РТ по биоресурсам Петр Ковкрак.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Ужесточен порядок получения оружия, в последние годы к этому вопросу стали подходить более строго. Кроме того, в следующем году перед получением охотничьих билетов люди будут сдавать обязательные экзамены в Госкомитете РТ по биоресурсам», – отметил он.

Новшество вступит в силу с 1 сентября. Это будет экзамен на знания правил охоты и законодательства в данной области.

«Полагаю, что не все смогут в первого раза сдать экзамен. Правила серьезные. Считаю, что охотникам нужно уделять больше внимания соблюдению правил безопасности на охоте», – заметил спикер.

Фото: © Наталья Рыбакова /«Татар-информ»

Ковкрак отметил, что в этом году нарушителей правил охоты в Татарстане стало меньше. Всего зарегистрировано более 180 нарушений, в то время как за аналогичный период прошлого года их было порядка 350. Спикер объясняет этот факт усилением контроля и дисциплинированностью охотников.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что осенне-зимний сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, степную, полевую и боровую дичь стартовал сегодня в Татарстане. В первый день охоты в Пестречинском районе Госкомитет РТ по биоресурсам провел рейд с участием Росгвардии.