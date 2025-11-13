Татарстанцам напомнили правила безопасности при обнаружении бесхозных вещей

Фото: © «Татар-информ»

Экстренные службы напомнили жителям Татарстана, что делать при обнаружении бесхозных предметов. Поводом стала трагедия, произошедшая в Красногорске, где мальчик получил серьезные травмы, пытаясь поднять с земли 10-рублевую купюру. Под ней находилось самодельное взрывное устройство.

ГУ МЧС России по РТ призывает граждан проявлять бдительность и строго соблюдать меры безопасности.

Категорически запрещается:

• трогать, передвигать или вскрывать подозрительные предметы;

• пользоваться рядом мобильным телефоном;

• подпускать к находке детей и посторонних людей.

Рекомендуется:

• немедленно отойти на безопасное расстояние;

• сообщить о находке по телефону 112;

• предупредить окружающих;

• дождаться прибытия специалистов.

Опасные предметы могут находиться в общественных местах – в транспорте, подъездах, дворах, торговых центрах, на детских площадках и вблизи школ.

Особое внимание экстренные службы обращают на необходимость проводить профилактические беседы с детьми. Им следует объяснить, что нельзя трогать найденные на улице игрушки, телефоны, сумки или деньги, а при обнаружении подозрительного предмета – немедленно сообщать взрослым или по номеру 112.