Татарстанцам напомнили правила безопасности при обнаружении бесхозных вещей
Экстренные службы напомнили жителям Татарстана, что делать при обнаружении бесхозных предметов. Поводом стала трагедия, произошедшая в Красногорске, где мальчик получил серьезные травмы, пытаясь поднять с земли 10-рублевую купюру. Под ней находилось самодельное взрывное устройство.
ГУ МЧС России по РТ призывает граждан проявлять бдительность и строго соблюдать меры безопасности.
Категорически запрещается:
• трогать, передвигать или вскрывать подозрительные предметы;
• пользоваться рядом мобильным телефоном;
• подпускать к находке детей и посторонних людей.
Рекомендуется:
• немедленно отойти на безопасное расстояние;
• сообщить о находке по телефону 112;
• предупредить окружающих;
• дождаться прибытия специалистов.
Опасные предметы могут находиться в общественных местах – в транспорте, подъездах, дворах, торговых центрах, на детских площадках и вблизи школ.
Особое внимание экстренные службы обращают на необходимость проводить профилактические беседы с детьми. Им следует объяснить, что нельзя трогать найденные на улице игрушки, телефоны, сумки или деньги, а при обнаружении подозрительного предмета – немедленно сообщать взрослым или по номеру 112.