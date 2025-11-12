news_header_top
Происшествия 12 ноября 2025 09:51

В Красногорске ребенок получил травму руки, подняв купюру со взрывным устройством

В Красногорске врачи частично ампутировали пальцы 10-летнему мальчику, который пытался подобрать деньги и подорвался. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Его состояние остается тяжелым.

«Деньгами было замаскировано самодельное взрывное устройство. Раздался взрыв. У мальчишки сильно пострадала рука. Врачам пришлось пойти на частичную ампутацию пальцев на правой руке. Ребенок в тяжелом состоянии», – написала она в своем телеграм-канале.

Следственный комитет подтвердил факт происшествия. По данным ТАСС, ребенок поднял с земли взрывное устройство, мощность которого составила 10 граммов в тротиловом эквиваленте. Устройство было оформлено как подарочная упаковка с прикрепленной 10-рублевой денежной купюрой.

Назначена комплексная взрывотехническая, молекулярно-генетическая, дактилоскопическая судебные экспертизы. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом».

Фото: ГСУ СК России по Московской области

#пострадал ребенок #московская область
