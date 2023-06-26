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Татарстанцам напомнили о дополнительном выходном на этой неделе
Среда, 28 июня, в Татарстане объявлена нерабочим днем в связи с празднованием Курбан-байрама. Мэр Казани Ильсур Метшин на утреннем совещании поручил максимально внимательно отработать вопросы транспортного обеспечения.
«Просьба: уважаемые коллеги, главы районных администраций, прошу максимально внимательно отработать все вопросы транспортного обеспечения с тем, чтобы верующие разного возраста могли приехать и поучаствовать в праздничных молитвах», — поручил градоначальник.
В мечетях Казани Курбан-байрам начнется с чтения Корана в 2.30. Транспорт начнет свою работу за час до этого — в 1.30. У жителей Казани будет возможность добраться до мечетей.
После праздничной молитвы начнется обряд заклания животных, который будет длиться три дня — с 28 по 30 июня. Для него в столице Татарстана определили 17 площадок, о чем ранее сообщал «Татар-информ».
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