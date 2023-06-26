Общественный транспорт Казани в Курбан-байрам начнет курсировать в 1.30

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Общественный транспорт Казани в Курбан-байрам, 28 июня, начнет курсировать в 1.30. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями исполкома города Ильнур Шакиров.

«Транспортное обслуживание жителей в праздничный день Курбан-байрам 28 июня предусмотрено с 1.30 утра», — сообщил он.

В мечетях Казани Курбан-байрам начнется с чтения Корана после восхода солнца в 2.30. Затем пройдет праздничный вагаз, а в 03.30 — гает-намаз.

После праздничной молитвы начнется обряд заклания животных, который будет длиться с 28 по 30 июня. Для него определили 17 площадок в разных точках Казани: мечети «Аль-Марджани», «Апанаевская», «Тынычлык», «Гадел», «Ризван», «Билял», «Куддус», «Иман Нуры», «Биста Нуры Габделгаллям», «Казан Нуры».

Также верующие могут прийти в мечети «Салихзян», «Маулид», «Фатиха», «Рамазан», «Ахмадзаки», «Раджаб» и комплекс «Курбан Байрам».

«Религиозным объединениям будет оказано содействие в организации данного мероприятия. Службы города организуют работу по недопущению несанкционированных мест торговли жертвенными животными и их забоя в неустановленных местах», — отметил спикер.

В Татарстане 28 июня будет нерабочим праздничным днем, напомнил Ильнур Шакиров. Правоохранительными органами будут приняты меры для обеспечения общественного порядка и безопасности верующих. Также будут предусмотрены все необходимые санитарно-противоэпидемические меры.