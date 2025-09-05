Татарстанцам напомнили, какие выплаты и льготы положены контрактникам

Фото: «Татар-информ»

В Татарстане продолжается набор на контрактную военную службу. Тем, кто заключит контракт в РТ, положена единовременная денежная выплата – 3,1 млн рублей. Это одна из самых высоких выплат в стране.

Выплата складывается из двух составляющих: 2,7 млн рублей – от республики, 400 тысяч рублей – от Минобороны.

Кроме того, Татарстан – один из немногих регионов, где можно «попытать счастье» и попасть в Африканский корпус.

Подписавших контракт здесь обеспечат экипировкой и централизованно отправят в части по месту формирования, где они пройдут подготовку на полигонах.

Каждый участник СВО получит статус ветерана боевых действий и соответствующие ежемесячные выплаты.

Для участников СВО и членов их семей в Татарстане предусмотрен целый спектр льгот: списание до 10 млн рублей долгов, кредитные каникулы, бесплатный проезд в общественном транспорте, возможность посещать мероприятия и спортивные секции без оплаты, поступление на бюджетные места в высшие и средние учебные заведения.