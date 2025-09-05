news_header_top
СВО 5 сентября 2025 18:49

Татарстанцам напомнили, какие выплаты и льготы положены контрактникам

Фото: «Татар-информ»

В Татарстане продолжается набор на контрактную военную службу. Тем, кто заключит контракт в РТ, положена единовременная денежная выплата – 3,1 млн рублей. Это одна из самых высоких выплат в стране.

Выплата складывается из двух составляющих: 2,7 млн рублей – от республики, 400 тысяч рублей – от Минобороны.

Кроме того, Татарстан – один из немногих регионов, где можно «попытать счастье» и попасть в Африканский корпус.

Подписавших контракт здесь обеспечат экипировкой и централизованно отправят в части по месту формирования, где они пройдут подготовку на полигонах.

Каждый участник СВО получит статус ветерана боевых действий и соответствующие ежемесячные выплаты.

Для участников СВО и членов их семей в Татарстане предусмотрен целый спектр льгот: списание до 10 млн рублей долгов, кредитные каникулы, бесплатный проезд в общественном транспорте, возможность посещать мероприятия и спортивные секции без оплаты, поступление на бюджетные места в высшие и средние учебные заведения.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно также по номеру 117 (на территории РТ) и 8 800 222 59 00 (для жителей других регионов)
#служба по контракту #льготы #военнослужащие #африканский корпус
