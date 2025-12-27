Татарстанцам напомнили, что ответственность за диверсии и терроризм наступает с 14 лет

Интернет-мошенники и вербовщики все чаще используют доверие граждан и их стремление к легкому заработку, чтобы втянуть их в преступления. Чаще всего они предлагают «простую подработку» – поджечь релейный шкаф на железной дороге, повредить оборудование связи или спрятать наркотики. За такие задания обещают крупные суммы, но в итоге жертва получает не деньги, а уголовное дело и разрушенную жизнь.

Вербовка обычно происходит постепенно. Сначала человека просят выполнить безобидное действие: сфотографировать объект, отправить координаты или оставить комментарий в сети. Затем задания становятся опаснее. Вербовщики давят на эмоции, используют идеологию, предлагают деньги или начинают шантажировать, угрожая близким.

Так, в мае этого года несколько несовершеннолетних казанцев за 300 долларов пытались поджечь склад с гуманитарной помощью для участников СВО. В августе 19-летний житель республики поджег релейный шкаф за 40 тысяч рублей – «работу» он также получил в мессенджере.

В сентябре подростки из Лениногорска подожгли шкафы релейной защиты на станции Письмянка. Им пообещали 35 тысяч рублей. В том же месяце 17-летний казанец поджег трансформаторную подстанцию, рассчитывая на 10 тысяч рублей. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В зоне риска оказываются и те, кто увлекается ставками или оказался в трудной жизненной ситуации, – стремление быстро заработать делает их легкой добычей.

18 декабря 22-летняя жительница Казани подожгла локомотив на железнодорожной станции Юдино, а в Сарманово двое школьников подожгли релейные шкафы за обещанные 30 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов напоминают: возраст для наступления уголовной ответственности за диверсию и терроризм, прохождение обучения для их осуществления, организацию террористического и диверсионного сообществ, участие в них, в России наступает с 14 лет.

За такие преступления предусмотрено от 10 до 20 лет лишения свободы. Ответственность может наступить и для родителей – если несовершеннолетний совершит теракт или диверсию.