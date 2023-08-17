Татарстанцам на вебинаре расскажут о цифровых технологиях в медицине

Завтра, 18 августа, пройдет онлайн-вебинар «Цифровые технологии в здравоохранении и медицине». Спикеры расскажут слушателям о современных технологиях, применяемых в медицине, как они меняют отрасль, а также затронут тему правовых аспектов цифровой трансформации.

Об искусственном интеллекте в цифровой экосистеме здравоохранения расскажет директор Диспетчерского центра Минздрава РТ Ростислав Туишев. С работой Радиологического дата-центра слушателей ознакомит его руководитель Игорь Михайлов.

Замглавного врача ООО «Барсмед» Данил Тубман затронет тему цифровой диагностики в рамках государственно-частного партнерства. Директор департамента информационной безопасности ООО «Учебно-научный центр информационной безопасности» Андрей Мухин расскажет о реализации указа Президента №250 при использовании телемедицинских технологий в здравоохранении.

Начало вебинара запланировано на 10 утра, сообщают организаторы. Подключиться к трансляции можно по ссылке.

Вебинар пройдет в рамках подготовки к Международному форуму Kazan Digital Week – 2023. Серия вебинаров по тематическим направлениям Kazan Digital Week – 2023 стартовала в мае текущего года и продлится вплоть до начала форума.

С расписанием вебинаров можно ознакомиться на сайте kazandigitalweek.com и в социальных сетях форума.

Подробнее о форуме читайте в материале «Татар-информа» Кибербитва, гонка беспилотников и 600 топ-разработчиков: каким будет Kazan Digital Week.