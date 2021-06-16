Татарстан захотел стать пилотным регионом России по расчету семейной инфляции

Татарстан захотел стать пилотным регионом России по проекту Росстата, связанному с расчетом семейной инфляции для населения. Об этом заявил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на заседании Совета руководителей территориальных органов Федеральной службы государственной статистики, расположенных в Приволжском федеральном округе.

«Татарстан выражает готовность выступить в качестве пилотного региона по проекту Росстата „Народный мониторинг потребительских цен“», — рассказал глава Минэкономики республики.

Шагиахметов уточнил, что задача этого проекта — расчет инфляции в каждой семье для «получения муниципального разреза в части потребительских цен».

«Таким образом, помимо осуществляемого мониторинга развития хозяйствующих субъектов, индустриальных и промышленных парков, эффективности деятельности органов исполнительной власти, местного самоуправления, перед нами стоят новые задачи и новые исследовательские направления», — подчеркнул он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане для проведения сельскохозяйственной микропереписи необходимо более 800 переписчиков.