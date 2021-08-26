Татарстан получит более 376 млн рублей на строительство школ и поликлиник в новостройках

Правительство России выделило 19,7 млрд рублей на расселение аварийного жилья и строительство инфраструктуры в регионах. Из них 376 млн 144 тыс. рублей получит Татарстан, говорится в распоряжении Кабмина.

Республика входит в число 10 регионов, которые получат средства на ускоренное строительство инфраструктуры в новостройках: школ, поликлиник, дорог и коммунальных объектов. В сумме Башкортостану, Чечне, Татарстану, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Белгородской, Костромской, Нижегородской, Свердловской и Челябинской областям будет выделено около 3,4 млрд рублей. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда».

Как отметили в Правительстве, данные средства предусмотрены на 2022–2023 годы, однако регионы получат их уже в этом году.

Еще 13,1 млрд рублей будут распределены между 23 субъектами Федерации. Они будут направлены на ускоренное расселение аварийного жилья. Планируется, что благодаря данным средствам новым жильем будут обеспечены почти 26 тыс. человек.

Кроме того, 2,2 млрд рублей пойдут на повышение устойчивости зданий в сейсмически опасных регионах: Кемеровской области, Чечне и Карачаево-Черкесии. 1 млрд выделен для модернизации объектов инфраструктуры в трех регионах: Камчатском крае, Воронежской и Ростовской областях.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года согласно «майским» указам президента РФ Владимира Путина.