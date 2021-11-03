Татарстан зарезервировал участки для строительства трассы М7 после Набережных Челнов

Правительство Татарстана зарезервировало 365 земельных участков для строительства и реконструкции трассы М7 «Волга» в рамках создания автодороги Казань – Екатеринбург, говорится в документах Кабмина.

Сроком на три года зарезервированы участки, которые расположены в Набережных Челнах, Тукаевском, Мензелинском и Актанышском районах. Они находятся с 1061 по 1068 и 1120–1138 километры.

Постановления Кабмина РТ в соответствии с земельным законодательством ограничивают права собственников, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков в связи с резервированием их для государственных нужд Республики Татарстан.

Ранее сообщалось, что 306 километров трассы М7 войдут в состав скоростного транспортного маршрута Казань – Екатеринбург. Реконструкция участков трассы М7 от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном, общая протяженность которых составляет 98 километров, пройдет в пять этапов.

На реализацию второго этапа трассы М7 «Волга» в обход Нижнекамска и Челнов федеральный бюджет выделил 18,5 млрд рублей.