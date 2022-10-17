Татарстан запустил чат-бот по вопросам частичной мобилизации

В Татарстане начал работать Telegram-бот «Частичная мобилизация в Татарстане», отвечающий на более чем 400 самых частых вопросов граждан, связанных с мобилизацией.

Ответы на вопросы в чат-боте разделены на тематические категории, среди которых: «Военкоматы», «Порядок и условия мобилизации», «Деятельность предприятий», «Социальные гарантии».

Также жители республики смогут узнать о выплатах мобилизованным, правилах предоставления кредитных каникул, порядке медицинских осмотров, обязанностях работодателей при мобилизации сотрудников.

Кроме того, бот содержит ссылку на обжалование частичной мобилизации – такая возможность доступна на портале госуслуг для тех, кто имеет основания для отсрочки.

Отметим, что с помощью бота можно обратиться за помощью к общественному движению «Ярдәм янәшә! Помощь рядом», которое организует выдачу «Гуманитарных комплектов» для мобилизованных, а также предлагает бесплатные юридические консультации и волонтерскую помощь семьям граждан, которых мобилизовали.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. 21 сентября текущего года глава государства подписал указ о частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что мобилизации подлежат 300 тыс. человек.