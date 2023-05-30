Татарстан занял второе место в рейтинге регионов с наименьшим давлением на бизнес

По итогам 2022 года Татарстан упрочил свои лидирующие позиции среди регионов России в сфере создания благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности. Он поднялся с 4-го на 2-е место в Индексе административного давления на бизнес. Такие данные были обнародованы сегодня на проходящей в Москве Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.

Результаты индекса войдут в ежегодный доклад бизнес-омбудсмена Бориса Титова Президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в малом и среднем бизнесе России. Необходимо отметить, что в 2021 году республика и вовсе совершила резкий рывок, переместившись с 60-й на 4-ю строчку индекса.

Во время выступления на конференции Титов отметил, что в прошлом году из-за введения моратория на проверки в России произошло рекордное — на 70% — снижение количества контрольно-надзорных мероприятий. При этом доля профилактических мероприятий увеличилась с 43,8% до 68,4%. В общем числе наказаний доля предупреждений выросла с 22,4% до 41,7%.

В числе факторов успеха бизнес-омбудсмен России назвал системное взаимодействие органов региональной власти и территориальных подразделений контрольно-надзорных органов (КНО), внедрение лучших практик других регионов и оперативное обучение сотрудников КНО новому в законодательстве, неукоснительное соблюдение рекомендаций Генеральной прокуратуры о недопустимости избыточного административного давления.

«Новый индекс отражает результаты проводимой в Татарстане ежедневной и системной работы по созданию благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности. По поручению Раиса РТ Рустама Минниханова в эту работу включились все уровни власти республики совместно с федеральными контрольно-надзорные ведомствами и бизнес-сообществом Татарстана», — заметил уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.

В 2022 году в адрес бизнес-омбудсмена РТ поступило 3296 обращений от предпринимателей и еще 427 по итогам января — мая текущего года.