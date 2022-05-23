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Экономика
23 мая 2022  08:36

Татарстан вошел в топ-5 регионов с наименьшим давлением на бизнес

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Татарстан вошел в топ-5 регионов с наименьшим давлением на бизнес
Фото: архив «Татар-информ»

Республика Татарстан по итогам 2021 года заняла четвертое место среди регионов России в индексе административного давления на бизнес. Это следует из материалов индекса, составленного при подготовке ежегодного доклада бизнес-омбудсмена Бориса Титова Президенту РФ Владимиру Путину, передает ТАСС.

«Первая пятерка регионов в индексе выглядит так: Смоленская область, Удмуртия, Адыгея, Татарстан, Ульяновская область. Причем Смоленская область совершила резкий рывок с 45-го на первое место, Татарстан — с 60-го на четвертое место», — отмечается в документах.

При этом в 2020 году топ-5 регионов с наименьшим давлением на бизнес составляли Ульяновская область, Удмуртия, Адыгея, Калужская и Тюменская области.

Индекс административного давления учитывает деятельность восьми органов контроля и надзора: Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Ростехнадзора, Россельхознадзора, МЧС, Ространснадзора, Росздравнадзора и Роструда. 

Речь идет о трех показателях: доле компаний и индивидуальных предпринимателей, подвергнутых контролю и надзору, от общего числа подконтрольных субъектов (чем меньше, тем лучше), доле предупреждений от общего числа наказаний (чем больше, тем лучше) и доле профилактических мероприятий от общего числа мероприятий (также чем больше, тем лучше). 

Помимо прочего, первые два показателя будут использоваться при составлении национального рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов Федерации, который ежегодно готовит Агентство стратегических инициатив.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан занял третье место в рейтинге социально-экономического положения регионов России.

#борис титов #рейтинг регионов
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