Татарстан занял второе место в рейтинге регионов по числу выданных автокредитов в ноябре 2024-го. Так, в республике за месяц выдали 4,12 тыс. таких займов. Больше дали только в Москве – 4,33 тыс. единиц, пишет РИА «Новости».

Третье место в данном топе заняла Московская область (4 тыс.). В топ-5 по этому показателю также попали Краснодарский край (3,74 тыс.) и Санкт-Петербург (3,36 тыс.).

В целом же по России за упомянутый период выдали автокредитов на 110,1 млрд рублей. Это на 33,5% меньше, чем в октябре 2024 года.

Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, сентябрь стал самым «рекордным» месяцем по числу выданных автокредитов этой осенью. Далее по итогам октября-ноября выдача таких займов упала более чем на 50%, резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в топ-30 регионов по доступности покупки авто.