Татарстан вошел в топ-30 регионов по доступности покупки авто

В Татарстане 18,1% семей могут позволить себе купить в кредит и содержать недорогой новый автомобиль (стоимостью 1,2 млн рублей). При этом средний по стоимости авто (2,9 млн) могут приобрести и обслуживать лишь 4,9% семей в республики. Такие данные следуют из инфографики РИА «Новости».

Отмечается, что в рейтинге регионов по доступности покупки нового авто Татарстан занял 25 место.

В лидерах топа - Ямало-Ненецкий, Чукотский автономные округа и Магаданская область. Здесь более 40% семей могут позволить себе купить и содержать недорогую машину из автосалона в кредит.

В топ-5 по доступности нового авто также попали ХМАО (39,4% семей) и Ненецкий автономный округ (37,4%).

Интересно, что Москва в этом рейтинге заняла шестое место (37,1% семей могут купить бюджетную новую машину), а Санкт-Петербург – 10 место (28,9% семей).

Последние строчки занимают Чеченская Республика и Республика Ингушетия, где доля таких семей превышает только 2%.