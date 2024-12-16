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Татарстан вошел в топ-30 регионов по доступности покупки авто
В Татарстане 18,1% семей могут позволить себе купить в кредит и содержать недорогой новый автомобиль (стоимостью 1,2 млн рублей). При этом средний по стоимости авто (2,9 млн) могут приобрести и обслуживать лишь 4,9% семей в республики. Такие данные следуют из инфографики РИА «Новости».
Отмечается, что в рейтинге регионов по доступности покупки нового авто Татарстан занял 25 место.
В лидерах топа - Ямало-Ненецкий, Чукотский автономные округа и Магаданская область. Здесь более 40% семей могут позволить себе купить и содержать недорогую машину из автосалона в кредит.
В топ-5 по доступности нового авто также попали ХМАО (39,4% семей) и Ненецкий автономный округ (37,4%).
Интересно, что Москва в этом рейтинге заняла шестое место (37,1% семей могут купить бюджетную новую машину), а Санкт-Петербург – 10 место (28,9% семей).
Последние строчки занимают Чеченская Республика и Республика Ингушетия, где доля таких семей превышает только 2%.
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