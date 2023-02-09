Татарстан занял шестое место в рейтинге АСИ по качеству жизни

Татарстан занял шестое место в рейтинге Агентства стратегических инициатив по качеству жизни в регионах. Уже второй рейтинг оценки усилий региональных властей по созданию качественной среды для жизни граждан был представлен сегодня Президенту РФ Владимиру Путину на заседании наблюдательного совета АСИ, передает РИА Новости.

Татарстан опередил Белгородскую область, но уступил Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре. Возглавили рейтинг Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область. Четвертым стал Ямало-Ненецкий АО.

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева заметила, что в этом году лидерами по показателям медицинской сферы вновь стали Москва и Санкт-Петербург, к которым присоединился Ханты-Мансийский АО. В вопросах образования, помимо столицы, в первую тройку вошли Ненецкий АО и Мордовия. В свою очередь направление «инклюзивность и равенство» возглавили Тульская, Белгородская области и Севастополь.

Раис Татарстана Рустам Минниханов, выступая на заседании набсовета АСИ, назвал рейтинг качества жизни эффективным инструментом, позволяющим изучить проблемные вопросы, которые беспокоят граждан.

«В рейтинге справедливо отмечен высокий уровень загрузки врачей административной работой. В республике он составляет 59%. Для решения этой проблемы на базе Республиканской клинической больницы внедрили стандарты системы качества и информатизации медицинской помощи», — добавил при этом Раис РТ.

Всего при составлении рейтинга учитывались показатели по 141 параметру. Его структура нацелена на получение полной картины качества среды для жизни и формирование стимулов для властей субъектов Федерации. Во внимание брались такие критерии, как медицинское обслуживание, образование и развитие, жилье и инфраструктура, потребление и досуг, чистота и экология, инклюзивность и равенство, безопасность, социальная защита, госуслуги и сервисы, возможности для работы и своего дела.