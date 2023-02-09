Минниханов: В Татарстане продолжительность жизни граждан выросла более чем на три года

В Татарстане за прошлый год продолжительность жизни граждан выросла более чем на три года и составила 74,58 года. Об этом сообщил Раис РТ Рустам Минниханов на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив с участием Президента РФ Владимира Путина.

«Все меры, реализуемые в республике, направлены на увеличение ожидаемой продолжительности жизни», — сказал Раис Татарстана.

Минниханов добавил, что в рамках национального рейтинга состояния инвестиционного климата Татарстан традиционно входит в тройку лидеров среди российских регионов. Эффективным инструментом стал и рейтинг качества жизни, позволяющий изучить проблемные вопросы, которые беспокоят граждан, подчеркнул он.

«В рейтинге справедливо отмечен высокий уровень загрузки врачей административной работой. В республике он составляет 59%. Для решения этой проблемы на базе Республиканской клинической больницы внедрили стандарты системы качества и информатизации медицинской помощи», — отметил Раис Татарстана.

Внедрение системы позволило в три раза сократить время принятия врачебных решений и повысить качество услуг, уточнил он. «Данный проект планируем тиражировать в остальных медицинских учреждениях», — заключил Минниханов.