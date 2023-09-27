Госкомитет РТ по туризму: Оборот отрасли в Татарстане в этом году превысит 40 млрд рублей

Оборот туристической отрасли в Татарстане в этом году превысит 40 млрд рублей, эта сфера уже давно стала одной из важных составляющих экономики республики. Таким мнением во Всемирный день туризма с «Татар-информом» поделился председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Я думаю, что на сегодняшний день всем очевидно, что сфера туризма для Татарстана очень важна. Все мы выходим на улицы нашей столицы, приезжаем в туристические центры и видим, как много гостей нас посещает. Причем едут со всей страны, от Камчатки до Калининграда. При этом огромное количество людей заняты в этой отрасли, более 50 тыс. человек. В абсолютных цифрах оборот составит свыше 40 млрд рублей», — отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день Татарстан и туризм — это уже неразрывные понятия. Иванов напомнил, что республика стала лидером по количеству объектов ЮНЕСКО среди российских регионов после включения в список комплекса обсерваторий Казанского федерального университета.

Ранее на совещании по вопросам внутреннего туризма Президент России Владимир Путин отметил особую важность развития этого направления в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — убежден глава государства.