Экономика 14 ноября 2025 14:18

Татарстан занял первое место в России по выручке магазинов «Фермерский островок»

Татарстан занял первое место в России по объему выручки магазинов «Фермерский островок». За прошлый год в республике она составила 110 млн рублей. Об этом сообщил «Татар-информу» начальник отдела развития сельскохозяйственной кооперации Минсельхозпрода РТ Руслан Хафизов.

«Это федеральный проект. Татарстан занимает лидирующую позицию в России по общегодовой выручке. Эти магазины ежедневно дают выручку от 80 до 150 тыс. рублей», – рассказал он.

Магазины «Фермерский островок» открываются по федеральному проекту «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В Татарстане проект по открытию «островков» реализуется с 2022 года, благодаря ему сельхозпроизводители получают возможность размещать свою продукцию в специальных магазинах.

Шестой по счету магазин «Фермерский островок» открылся сегодня в Казани на улице Хади Такташа.

Всего работают четыре магазина в столице Татарстана и по одному – в Арске и в селе Высокая Гора.

#нацпроекты #национальные проекты #фермеры
