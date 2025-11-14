В Казани по нацпроекту открылся шестой магазин «Фермерский островок»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Казани, на улице Хади Такташа, сегодня открылся шестой по счету магазин «Фермерский островок». Здесь представлены товары фермерских хозяйств Татарстана, включая молочную, мясную, колбасную и кондитерскую продукцию.

«Открытие таких магазинов значимо для нас, поскольку это гарантированный сбыт продукции наших сельхозтоваропроизводителей и гарантия качества для потребителей. Более 30 фермеров из 18 районов смогут реализовать здесь свою продукцию. Уверены, что этот "островок" станет материком доверия у населения к произведенной фермерами продукции. Здесь заканчивается труд аграриев и начинается здоровье наших семей», – сказал «Татар-информу» начальник отдела развития сельскохозяйственной кооперации Минсельхозпрода РТ Руслан Хафизов.

По его словам, новый магазин «Фермерский островок» открыт при Закабанной мечети, поэтому в нем также реализуется халяльная продукция.

«Проект поддерживается Корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. Мы предоставляем субсидии и гранты на производство продукции. Практически все сельхозпроизводители, которые здесь реализуют продукцию, являются грантополучателями и получателями субсидий», – подчеркнул начальник отдела министерства.

Хафизов отметил, что планируется расширять сеть таких магазинов и организовать доставку фермерских продуктов жителям Казани.

Он напомнил, что заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана был назначен Нияз Хурамшин – бывший фермер. Теперь он будет курировать направление по развитию малых форм хозяйствования и кооперации. «Его предшественник – Рустем Гайнуллов – в министерстве будет контролировать развитие реализации халяльной продукции и международного сотрудничества, поскольку по этому направлению поставлены большие задачи», – заявил начальник отдела.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Нияз Хурамшин добавил, что казанцы в этом магазине смогут приобретать качественные товары, экологически чистую продукцию.

«Мы стараемся помогать фермерам разными грантами, субсидиями, чтобы цены на их продукцию были приемлемыми для потребителей. Например, есть субсидии для производителей молока. Помогаем в строительстве семейных ферм, мини-ферм, чтобы поддержать интерес к содержанию коров. В настоящее время предусмотрено 800 млн рублей для поддержки малых форм хозяйствования, в будущем она будет пересматриваться», – заметил он.

Магазины «Фермерский островок» открываются по федеральному проекту «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В Татарстане проект по открытию «островков» реализуется с 2022 года, благодаря ему сельхозпроизводители получают возможность размещать свою продукцию в специальных магазинах.

Видео: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»