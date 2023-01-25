Татарстан занял первое место в России по реализации четырех нацпроектов

Татарстан занял первое место в России по реализации четырех национальных проектов в 2022 году: «Производительность труда», «Поддержка МСП», «Культура» и «Цифровая экономика». Об этом сообщил глава аналитического центра аппарата Президента России Константин Калинин на итоговой коллегии Минцифры РТ.

«По итогам 2022 года мы видим, что Татарстан демонстрирует высокий уровень реализации национальных проектов. Например, реализацию таких национальных проектов как "Производительность труда", "Поддержка МСП", "Культура" и "Цифровая экономика" республика выполнила на 100% и занимает первое место среди субъектов РФ», – заявил Калинин.

Он добавил, что Татарстан также показывает высокий уровень выполнения остальных региональных программ, входящих в состав федеральных программ и нацпроектов.

Коллегия Минцифры проходит сегодня в IT-парке имени Башира Рамеева. До начала заседания Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил музей, расположенный в технопарке.