Татарстан занял первое место среди других регионов РФ по численности молочных коров
Татарстан занял первое место среди других регионов России по количеству молочных коров. Об этом было заявлено на совещании по развитию отрасли животноводства за десять месяцев, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
«Среди регионов России Татарстан занимает первое место по численности молочных коров. Наибольший прирост поголовья крупного рогатого скота произошел в Мамадышском (на 4 589 голов), Атнинском (на 3 412 голов), Балтасинском (на 1 988 голов). По объемам суточного производства молока среди субъектов республика с объемом 3 734 тонны занимает также лидирующую позицию», – отметили в министерстве.
На совещании замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов попросил руководителей хозяйств составить сбалансированные рационы для крупного рогатого скота и при необходимости обращаться в аутсорсинговые компании для составления рационов.
«Кроме того, напомню, что до принятия закона о маркировке остается не так много времени. В дальнейшем возможность реализации скота без чипов будет практически невозможна. Необходимо совместно с ветеринарной службой вести контроль по оприходованию молодняка в течение суток», – подчеркнул он.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане самые низкие цены на молочную продукцию среди регионов Приволжского федерального округа.