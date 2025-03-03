Татарстан занял 6-е место в ПФО по размеру пенсий

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На 1 января 2025 года средний размер пенсии в Татарстане составил 22 999,18 рубля. По этому показателю республика оказалась на 6-м месте в Приволжском федеральном округе и на 37-м – в целом по России, следует из данных Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

Неработающие татарстанские пенсионеры на 1 января 2025-го в среднем получали 23 509,2 рубля, работающие – 20 964,15. За год средняя пенсия в РТ выросла более чем на 2371 рубль (с 20 627,57 рубля на 1 января 2024-го).

Среди регионов Приволжья Татарстан по среднему размеру пенсии незначительно опережают такие регионы, как Пермский край (23 383,04 рубля), Удмуртская Республика (23 131,34), Самарская (23 102,6), Нижегородская (23 099,29) и Кировская (23 063,77) области.

В целом по ПФО средний размер пенсии на 1 января 2025 года составил 22 479,25 рубля. В среднем по России на этот момент пенсия равнялась 23 175,18 рубля.

Предсказуемо наибольшим средний размер пенсии оказался в одном из регионов Крайнего Севера – Чукотском автономном округе (38 173 рубля). Не менее предсказуемо наименьшим средний размер пенсии оказался в одном из регионов Северного Кавказа – Республике Дагестан (17 053,1 рубля).

В январе страховые пенсии россиян были проиндексированы на 7,3%. В феврале была произведена доиндексация до 9,5% с учетом инфляции за 2024 год. Также получатели пенсий по старости получили в феврале доплату за январь.