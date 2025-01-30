Индексация пенсий, маткапитала и выплаты ветеранам: как вырастут пособия в Татарстане

В 2025 году увеличится размер маткапитала, единого пособия и пенсий. В год 80-летия Победы ветераны Великой Отечественной получат дополнительные выплаты. С этого года расширен список получателей страховых пенсий по потере кормильца. Об этих и других новшествах шла речь сегодня на итоговой коллегии Отделения Соцфонда России по Татарстану.





Эдуард Вафин: «Забота об образовании, здравоохранении, демографии и культуре – принципы, которые были заложены в основу национального проекта «Демография»»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Нет такой организации, которая предоставляет такое количество выплат, как Социальный фонд»

Итоги работы Отделения Социального фонда России по Татарстану в Год семьи, объявленный в 2024 году Президентом России Владимиром Путиным, подвел управляющий Эдуард Вафин.

«Забота об образовании, здравоохранении, демографии и культуре – принципы, которые были заложены в основу национального проекта «Демография». Этот проект направлен на материальную поддержку семей с детьми, содействие занятости женщин, разработку и реализацию программы системной поддержки, повышения качества жизни граждан старшего поколения. Эти принципы лежат в основе работы Соцфонда России», – сказал он.

После объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в 2023 году в Отделение Соцфонда РФ по РТ у новой организации расширился спектр услуг.

«Сегодня нет такой организации, которая предоставляет такое количество выплат, как Социальный фонд», – заметил Вафин.

Фонд обслуживает пенсионеров, льготников, страхователей, детей и других получателей соцвыплат. Общий объем расходов за 2024 год на пенсионное и социальное обеспечение татарстанцев составил более 338 млрд рублей.

«Поддержке семьи — представителей старшего поколения, молодых родителей и детей – отдается главный приоритет в нашей работе» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Поддержка семьи – приоритет нашей работы»

В этом году на смену нацпроекту «Демография» придет новый национальный проект «Семья». Он будет включать в себя такие программы, как «Поддержка семьи», «Старшее поколение», «Охрана материнства и детства».

«Поддержке семьи — представителей старшего поколения, молодых родителей и детей – отдается главный приоритет в нашей работе», — сказал он.

По данным Вафина, фонд всегда уделял особое внимание людям старшего возраста. Пенсионная и социальная защита пожилых в Татарстане предусматривает повышение пенсий, медобслуживание, помощь на дому.

«В республике уделяется большое внимание психологическому, культурному, образовательному, спортивному развитию людей серебряного возраста», — заметил Вафин.

«Все подходы в работе, которые мы будем использовать, потом внедрят по всей России» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан станет пилотом по внедрению флагманских клиентских служб

С этого года Отделение Соцфонда России по Татарстану наряду с несколькими регионами страны участвует в проекте по созданию флагманских клиентских служб.

«Мы под эгидой Москвы определили основную точку на улице Кави Наджми, где находится центральное здание бывшего Регионального отделения фонда социального страхования по РТ, там просторный холл, центр Казани. Все подходы в работе, которые мы будем использовать, потом внедрят по всей России», – сообщил управляющий Отделением Соцфонда России по РТ.

При создании эталонных клиентских служб в республике будет уделено внимание не только организации внутреннего пространства, но и развитию цифровых технологий, современным подходам в повседневной работе сотрудников, проведению ведомственной учебы.

Соцфонд предоставляет разные меры поддержки семьям с детьми, но самая крупная из них – маткапитал Фото: © «Татар-информ»

Маткапитал на первенцев увеличится до 690 тыс. рублей

Соцфонд предоставляет разные меры поддержки семьям с детьми, но самая крупная из них – маткапитал. Ежегодно его размер индексируется, с момента действия программы сумма выросла более чем в три раза. В 2025 году ожидается дальнейшее увеличение материнского капитала на 9,5%, что позволит семьям получить 690 тыс. рублей за первого ребенка и 912 тыс. рублей — за второго и последующих детей.

«Трудно представить, что в 2007 году размер маткапитала составлял лишь 250 тыс. рублей. С 1 февраля 2024 года он был проиндексирован на 7,4%, составив 630 тыс. рублей на первого ребенка и 833 тыс. рублей — на второго. С 2024 года владельцами материнского капитала могут стать только родители, имеющие российское гражданство на момент рождения или усыновления ребенка», — напомнил Эдуард Вафин.

При этом жители новых регионов России имеют право на маткапитал, независимо от основания и сроков приобретения гражданства нашей страны. С 2024 года средства господдержки могут быть направлены на формирование пенсий не только матерей, но и отцов. Осенью 2024 года СФР начал выплачивать единовременные выплаты из остатка материнского капитала. Уже более 4 тыс. семей получили такие выплаты на общую сумму 15,6 млн рублей.

На протяжении четырех лет сертификат на маткапитал выдается в проактивном режиме, за это время выдано более 117 тыс. сертификатов. Всего с начала действия программы сертификаты получили более 428 тыс. семей с детьми, им направлено 148 млрд рублей.

С 30-й недели беременности женщины могут оформить страховое пособие по беременности и родам Фото: © «Татар-информ»

В 2025 году увеличился размер единого пособия

Отделение Соцфонда России по Татарстану назначает выплаты семьям еще до рождения ребенка и продолжает оказывать поддержку вплоть до завершения очного обучения детей в учебном заведении. С 30-й недели беременности женщины могут оформить страховое пособие по беременности и родам.

«В 2024 году более 23,8 тысячи мам в декрете получили такие выплаты на сумму свыше 4,3 миллиарда рублей. Размер пособия зависит от заработка женщины и сложности родов, он варьируется от 88,5 до 783 тысяч рублей», – отметил управляющий СФР по РТ.

Для нетрудоустроенных мам малышей предусмотрена выплата в размере 100% прожиточного минимума. Также с 2024 года семьи из Татарстана могут оформить единое пособие на детей до 17 лет, размер которого зависит от доходов семьи и составляет от 50% до 100% прожиточного минимума. При назначении этой меры поддержки фонд проводит комплексную оценку нуждаемости семьи, включая оценку доходов, имущества и трудового потенциала.

«В прошлом году было принято более 123 тысяч решений о назначении ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка. За год направлено более 25 млрд рублей для 233 детей», – отметил Вафин.

С 1 января 2025 года за счет роста прожиточного минимума размер единого пособия увеличился. Так, максимальный размер выплат для беременных женщин достиг более 16,4 тыс. рублей, а максимальный размер пособия на детей – 14,6 тыс. рублей.

«С этого года семья, получающая единое пособие на предыдущих детей, при рождении ребенка сможет получить ежемесячное пособие на вновь рожденного ребенка без заявления и имущественной оценки, в том же размере и на такой же срок, как и предыдущие назначения», – уточнил Вафин.

Семья, усыновившая или удочерившая ребенка, также может подать заявление на единовременное пособие. В прошлом году единовременное пособие при рождении ребенка получили 25,4 тыс. семей на общую сумму более 630 млн рублей.

С 1 января 2025 года страховые пенсии работающих и неработающих граждан были проиндексированы на 7,3%, они будут доиндексированы еще на 2,2% Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Средний размер страховой пенсии по старости увеличится до 24,2 тыс. рублей

С 1 января 2025 года страховые пенсии работающих и неработающих граждан были проиндексированы на 7,3%, они будут доиндексированы еще на 2,2%.

«По поручению Президента России Владимира Путина ожидается доиндексация страховых пенсий до 9,5%. Средний размер пенсии по старости в 2025 году составит 24 262 рубля. Пенсионеры являются главными нашими клиентами», — отметил Эдуард Вафин.

По его словам, установление и выплата пенсий — одна из самых востребованных услуг Социального фонда России. За 2024 год отделение назначило пенсии более чем 59 тысячам граждан Татарстана. Численность получателей пенсий в республике по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 8 тысяч и составила более 1,1 млн человек.

Фонд выплатит ветеранам и вдовам фронтовиков, а также несовершеннолетним узникам концлагерей по 80 тыс. рублей, а труженикам тыла и совершеннолетним узникам концлагерей — по 55 тыс. рублей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ветераны Великой Отечественной получат выплаты в размере 80 тыс. рублей

Особое внимание в Татарстане уделяется ветеранам Великой Отечественной войны. Они в 2025 году получат единовременные выплаты в размере 80 тыс. рублей, а труженики тыла и жители блокадного Ленинграда — в размере 55 тыс. рублей.

«По традиции в апреле каждого года Татарстанское отделение обеспечивает ежегодную выплату отдельным категориям ветеранов Великой Отечественной войны, приуроченную ко Дню Победы. В прошлом году выплату в размере 10 тыс. рублей получили 189 ветеранов. В этом году дополнительно по случаю проведения 80-летия Победы Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому все ветераны Великой Отечественной войны получат единовременную выплату», — рассказал Вафин.

Фонд выплатит ветеранам и вдовам фронтовиков, а также несовершеннолетним узникам концлагерей по 80 тыс. рублей, а труженикам тыла и совершеннолетним узникам концлагерей — по 55 тыс. рублей.

В 2024 году Отделение Социального фонда Росси по РТ также предоставило ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны технические средства реабилитации, протезно-ортопедические изделия, выплатило компенсацию за самостоятельное их приобретение и оформило электронные сертификаты.

Различные выплаты и меры социальной поддержки, включая индивидуальные средства реабилитации, получают участники специальной военной операции и члены их семей из Татарстана Фото: © «Татар-информ»

Семьи мобилизованных граждан получают пособия и выплаты

Различные выплаты и меры социальной поддержки, включая индивидуальные средства реабилитации, получают участники специальной военной операции и члены их семей из Татарстана.

«Пенсионное и социальное обеспечение участников СВО и членов их семей – приоритетное направление нашей работы. Совместно с Минтрудом и Минздравом РТ ведется еженедельный мониторинг мер, направленных на оказание надлежащей медицинской помощи и соцподдержки участников специальной военной операции», – отметил Управляющий СФР по РТ.

За прошлый год отделение перечислило единовременную денежную выплату (ЕДВ) для 331 тыс. граждан на общую сумму 12,4 млрд рублей. Всем получателям ЕДВ предоставляется набор социальных услуг, который предусматривает бесплатное лекарственное и медицинское обеспечение, путевки и оплату проезда к месту санитарно-курортного лечения.

«Семьи мобилизованных граждан вправе обратиться к нам за двумя пособиями. Первая выплата – единовременное пособие жене военнослужащего при сроке беременности не менее 180 дней. Вторая выплата – ежемесячное пособие на ребенка до трех лет, которое выплачивается на период военной службы», – пояснил Эдуард Вафин.

Кроме того, семьи мобилизованных имеют право на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Воспользоваться им могут беременные женщины, вставшие на учет в женской консультации на сроке до 12 недель.

«Мы выплачиваем ежемесячную денежную компенсацию членам семьи за погибшего военнослужащего в добровольческих формированиях. С этого года мы расширили список получателей страховых пенсий по потере кормильца. Право на выплату получили вдовы военнослужащих, воспитывающие детей», – заметил Вафин.

В 2025 году Соцфонд продолжит работу по совершенствованию порядка предоставления социального обеспечения военнослужащим, инвалидам и ветеранам, включая ветеранов СВО Фото: © «Татар-информ»

По электронному сертификату можно приобрести трости, костыли, кресла-коляски

В 2025 году Соцфонд продолжит работу по совершенствованию порядка предоставления социального обеспечения военнослужащим, инвалидам и ветеранам, включая ветеранов СВО.

«Всех граждан льготных категорий республиканский фонд обеспечивает техническими средствами реабилитации (ТСР). Благодаря электронному сертификату можно приобрести трости, костыли, кресла-коляски с ручным или электроприводом, ортопедическую обувь, противопролежневые матрасы. В 2024 году из федерального бюджета отделением выделены средства на обеспечение инвалидов ТСР на общую сумму более 2 млрд рублей», – рассказал Вафин.

Также с прошлого года в республике начали в проактивном режиме выпускать электронные сертификаты для демобилизованных участников СВО.

«Людям, получившим военную травму, не требуется подавать заявление на оформление сертификата. Фонд все сделает сам после того, как получит информацию об установлении инвалидности и необходимости обеспечения ТСР», – пояснил управляющий Отделением Соцфонда России по РТ.

Так, в прошлом году 206 участников СВО получили электронные сертификаты без заявлений на общую сумму более 19 млн рублей.

Лейла Фазлеева: «Всем социальным ведомствам и министерствам нужно еще раз к вам прийти, чтобы мы в рабочем режиме посмотрели, чего не хватает в их работе» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для получения обратной связи от людей «не надо придумывать велосипед»

Из 88 показателей национальных проектов в России 52 связаны с работой социального блока, сообщила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. Чтобы их выполнить, все, кто работает в данной сфере, должны стать «родственными организациями», сказала она. При этом должно расти качество оказанных услуг, а приоритетами оставаться клиетоориентированность и клиентоцентричность. Важно выстроить обратную связь с населением, чем успешно занимается Отделение Соцфонда России по РТ благодаря работе с системой «Инцидент менеджмент».

«Всем социальным ведомствам и министерствам нужно еще раз к вам прийти, чтобы мы в рабочем режиме посмотрели, чего не хватает в их работе. <…> Не надо придумывать велосипед, достаточно прийти и данную систему взять для себя для масштабирования. <…> Мы все службы, которые работают с жителями Татарстана, ориентируем на такие клиентские службы качества», – сказала Фазлеева, обращаясь к Вафину.

Она добавила, что назначение различных выплат и мер поддержки проводится в огромных объемах, требует межведомственного исполнения и обратной связи. Социальный фонд изучает мнение населения о своей работе и ввел новый показатель обратной связи, характеризующий долю отрицательных отзывов по QR-кодам.

Говоря о поддержке участников специальной военной операции, Фазлеева напомнила, что татарстанцы достойно выполняют воинский долг на передовой. Работа с ними должна вестись максимально быстро, в проактивном режиме.

Лейла Фазлеева также обратила внимание на развитие центров общения представителей старшего поколения на базе клиентских служб в Татарстане Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Центры общения, зарядки во дворах и целевое использование маткапитала

Лейла Фазлеева также обратила внимание на развитие центров общения представителей старшего поколения на базе клиентских служб в Татарстане.

«Центры общения нужны всем и вся. По поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова мы имеем задачу по формированию демографической программы Татарстана, популяризации института общения <…> Сегодня люди тянутся к общению, и это важно», – сказала она.

Лейла Фазлеева предложила Соцфонду выработать свои предложения для региональной демографической программы. Кроме того, она вспомнила инициативу проведения зарядок во дворах жилых домов силами волонтеров серебряного и другого возраста.

«Стали появляться активные люди во дворах, которые проводят зарядку, объединяют людей», – сказала заместитель Премьер-министра РТ.

К работе по объединению людей могут подключиться Минмолодежи, Минспорт, Минкульт, Минздрав, ЗАГС, заметила Фазлеева. Напоследок она заострила внимание на профилактике социального сиротства и принятии мер для недопущения использования средств маткапитала не по целевому назначению.

«Прошу собраться для сессии, на которой Минобр РТ озвучит конкретные проблемы, конкретные жизненные ситуации, когда маткапитал был направлен родителями, некачественно выполняющими свои родительские обязанности, не в то русло», – заключила Фазлеева.

Поскольку Отделение Соцфонда РФ по РТ назначает и выплачивает маткапитал для жителей Дагестана, в работе заседания дистанционно принимали участие представители Махачкалы. Также трансляцию смотрели представители Байконура, где работает клиентская служба, сотрудники которой входят в штат татарстанского отделения.