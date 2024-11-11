Татарстан занял 39-е место в России по доступности ипотеки

Татарстан занял 39-е место по России по доступности ипотеки. Соотношение месячного платежа по кредиту к средней зарплате двух работающих жителей здесь составило 61,8%. Такими данными поделилось РИА Новости.

Размер ипотечного платежа в регионе составляет 75 тысяч рублей, а средний размер кредита — 3,5 млн рублей.

Самое доступное соотношение платежей к семейному бюджету по стране оказалось в северных и удаленных регионах. Так, в лидере — Чукотском автономном округе — показатель составил 28,8%. На втором месте расположился Ненецкий автономный округ, где размер ипотечного платежа равен 30,7% от средней зарплаты двух работающих, в Ямало-Ненецком АО — 32,1%. Также в пятерке оказались Магаданская область и ХМАО-Югра — 35,3% и 37,5%, в десятке — Мурманская область, Тыва, Камчатский край, Республика Саха (Якутия) и Коми, где показатели колеблются от 37,6 до 43,1%.

И напротив, наименее доступной ипотека оказалась в таких регионах, как Северная Осетии, Дагестан и Калмыкия. В первом платеж равен почти полной сумме дохода двух работающих людей — 99,8%, а во втором и третьем значительно превышает ее — 116,1% и 129,3%.