Дороже только в Москве и Питере: почему в Казани взлетели цены на аренду жилья

Купить квартиру в Казани с учетом нынешних ставок по ипотеке и цен на жилье практически невозможно

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Аренда «однушки» в Казани обойдется в среднем в 400-480 тыс. рублей в год

Купить квартиру в Казани с учетом нынешних ставок по ипотеке и цен на жилье практически невозможно. ЦБ в конце октября повысил ключевую ставку до рекордных 21%, следом банки взвинтили проценты по кредитам на жилье до 28%. И это официальные данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). «РБК-Недвижимость» называет более пугающие цифры – максимальный уровень ставок двадцатки крупнейших банков России доходит до 43,2%.

Летом, кроме того, отменили льготную программу ипотеки под 8% годовых, а условия по «Семейной ипотеке» ужесточили. Что же делать, если жилье необходимо в данный момент? Один из вариантов – аренда.

Однако арендодатели с учетом обстановки на рынке недвижимости не хотят упускать выгоду и подняли цены. В «Яндекс Аренде» корреспонденту «Татар-информа» сообщили, что медианная арендная ставка на однокомнатные квартиры в Казани по итогам октября составила около 40 тыс. рублей, двухкомнатные – 50 тыс. рублей. За год оба формата подорожали. Цена на однокомнатные квартиры выросла на 41,1%, двухкомнатные – на 26,1%.

В «Циан. Аналитике» данные немного отличаются. Арендовать «однушку» в Казани можно за 33,2 тыс. рублей, а «двушку» – за 48,2 тысячи. За год ценник на съемные квартиры вырос на 33% и 28% соответственно.

Исходя из всех этих данных, получается, что за год аренда однокомнатной квартиры в столице Татарстана обойдется в среднем 400-480 тыс. рублей, а двухкомнатной – порядка 600 тысяч.

Среди городов-миллионников дороже, чем в Казани, стоит лишь аренда квартир в Москве и Санкт-Петербурге, подсчитали аналитики «Циан». Там «однушки» сейчас сдаются по 70-72 и 45-47 тыс. рублей. На одном уровне со столицей Татарстана – 33-35 тыс. рублей – находятся расценки в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Новосибирске.

Арендодатели с учетом обстановки на рынке недвижимости не хотят упускать выгоду и подняли цены Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Переток «несостоявшихся» покупателей

Несмотря на взлетевшие цены на аренду жилья, спрос на нее продолжает расти. В «Яндекс Аренде» сообщили, что в октябре 2024 года съемными квартирами в Казани интересовались в 2,2 раза чаще, чем год назад.

Рост спроса связан с перетоком части «несостоявшихся» покупателей квартир, которые не успели приобрести жилье в собственность по низким ипотечным ставкам. Аналитики считают, что для большинства квартиросъемщиков аренда – это временный выход из ситуации. Потребители арендуют недвижимость и одновременно копят на покупку, а также ожидают более комфортных условий по ипотеке.

На рынок аренды влияет то, что новые квартиры сдают дорого. «Инвестиционные квартиры, купленные ранее по низким ставкам в период “ипотечного бума”, стоят дороже лотов в домах из старого жилого фонда. Их более высокую цену определяет новый ремонт, а также зачастую полное обустройство мебелью и техникой. Переход таких “вчерашних” новостроек в сегмент долгосрочной аренды влияет на медианные ставки в городе в большую сторону», – подчеркнул руководитель сервиса Роман Жуков.

В то же время те, кто не может продать квартиру из-за высоких ставок по ипотеке, начали переориентироваться на сдачу жилья в долгосрочный период. «Такая стратегия позволяет им получать стабильный пассивный доход», – заметил Жуков.

Увеличивается и привлекательность Казани, считает президент Гильдии риелторов Татарстана, руководитель агентства недвижимости «Татнед» Анастасия Голяшева. Из других регионов в столицу республики люди переезжают из-за более высокого уровня жизни. Казань традиционно входит в топ городов, которые россияне готовы рассмотреть для переезда. «Город становится все более популярным, люди выбирают его для жизни. Спрос на жилье, в том числе и на аренду, растет», – уточнила она.

Несмотря на взлетевшие цены на аренду жилья, спрос на нее продолжает расти Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Ажиотаж был в сентябре, сейчас наблюдаем откат назад»

Вопреки непростой ситуации, сложившейся на рынке недвижимости, эксперты успокаивают – ценник на аренду в Казани больше повышаться не будет. В «Циан. Аналитике», например, уже замечают небольшое снижение – в среднем на 2%.

«Последние 1,5 месяца ставки аренды в Казани почти не меняются, даже фиксируется их медленное снижение. Это связано и с относительной стабилизацией ситуации на рынке новостроек – там вновь стали выдавать семейную ипотеку, а застройщики стали предоставлять больше скидок, – и с тем, что аренда два года подряд дорожала быстрее любых оценок по инфляции и росту доходов», – рассказал «Татар-информу» руководитель сервиса Алексей Попов.

Подтвердила его слова и член Гильдии риелторов РТ, руководитель компании «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

«Хочется отметить, что сейчас есть небольшой откат назад. Ажиотаж был в сентябре, и сейчас мы не видим дальнейшего увеличения арендных платежей. Наоборот, мы даже наблюдаем небольшое снижение, потому что появляются объекты, которые раньше, допустим, сдавались в посуточную аренду, а сейчас хотят перейти на “долгосрок”, на период “до лета”, и они готовы к скидкам и снижениям. Считаю, что дальнейшего увеличения размера аренды в Казани не будет», – заключила собеседница информагентства.