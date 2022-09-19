Татарстан занял 38-е место в рейтинге по здоровому образу жизни населения

Татарстан занял 38-е место среди российских регионов в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни за 2021 год. Об этом говорится в исследовании «РИА Новости».

В прошлом году рейтинговый балл республики составил 65,8, в 2020-м — 63,6.

Лучше всего о своем здоровьи, согласно исследованию, заботятся жители Дагестана, Чеченской Республики и Кабардино-Балкарии. В конце списка находятся Камчатский край, а также Магаданская и Еврейская автономные области.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что массовые спортивные события и социальные проекты привлекают россиян к здоровому образу жизни и занятию спортом.