Путин раскрыл причины приобщения россиян к здоровому образу жизни

Президент России Владимир Путин заявил, что массовые спортивные события и социальные проекты привлекают россиян к здоровому образу жизни и занятию спортом. С каждым годом все больше жителей страны приобщаются к ценностям здорового образа жизни, отметил он в приветственной телеграмме участникам первых Всероссийских игр «Умный город. Живи спортом».

«Отрадно, что с каждым годом все больше людей приобщаются к ценностям здорового образа жизни. Этому, без сомнения, способствуют такие востребованные, масштабные инициативы, как ваш проект», — приводятся слова российского лидера на сайте Кремля.

Игры этого года объединяют представителей самых разных возрастов и профессий, прежде всего IT-специалистов, отметил Путин. По его мнению, это подтверждает, что у России есть огромный потенциал в развитии спорта.