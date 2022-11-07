Татарстан занял 15-е место в рейтинге регионов по доступности жилья

Татарстан оказался на 15-м месте по доступности жилья, доступного жителям республики в аренду. Речь идет об аренде типовой двухкомнатной квартиры для семьи из четырех человек — двух взрослых и двух детей. Доля семей, которые могут себе позволить съем такой квартиры в республике составляет 46,3%, следует из рейтинга РИА Новости, подготовленного на основе данных Росстата.

Семейный доход, необходимый для оплаты аренды и повседневных расходов на аренду квартиры в Татарстане, составляет 71,5 тыс. рублей. В Москве, которая заняла 13-е место, позволить себе снять двушку могут 46,5% семей, необходимые траты при этом составляет 148,3 тыс. рублей.

Самое доступное для аренды жилье, судя по рейтингу, в Ямало-Ненецком автономном округе – позволить его себе могут 69,6% семей, расходы при этом составляют 131,7 тыс. рублей. на втором месте по доступности жилья – Чукотский, а на третьем – Ханты-Мансийский автономные округа.

Замыкают рейтинг Севастополь (17,7% семей, расходы – 79,5 тыс. рублей), Чечня (17% семей, расходы – 79,5 тыс. рублей) и Кабардино-Балкария (15,4% семей, расходы – 85,2 тыс. рублей).

Напомним, ранее «Татар-информ» сообщал, что арендовать квартиры в Казани становится выгоднее, так как на рынке появилось больше предложений, а арендные платежи начали снижаться. Подробности – в материале.