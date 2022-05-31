Аренда жилья в Казани: «Квартиры, которые стоили 25 тысяч, сейчас сдают за 20»

Арендовать квартиры в Казани становится все выгоднее: на рынке появилось больше предложений, а арендные платежи начали снижаться. Теперь квартиросъемщики могут покапризничать и вместо «Царево» выбрать квартиру даже в центре Казани.

А вот инвесторы, которые рассчитывали закрывать ипотеку за счет арендных платежей, оказались в минусе. Почему и на сколько снизились ставки, разбирался «Татар-информ».

Арендовать квартиры в Казани становится все выгоднее Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Снять квартиру стало дешевле

Мы проанализировали данные агрегатора «Домофонд» о том, сколько стоит аренда квартир в разных районах Казани. Начнем с однокомнатных квартир, ведь они пользуются наибольшим спросом.

Если сравнивать апрель 2022 года с прошлогодним, мы увидим радужную картину. Например, ставки по аренде однушек за год выросли в среднем на 15%.

Но не все так однозначно. По данным «Домофонда», дороже всего аренда однушек стоила в сентябре прошлого года. Однако уже к январю ставки начали снижаться. К апрелю аренда подешевела во всех районах Казани, кроме Авиастроительного. Там однушку по-прежнему можно снять за 15 тысяч рублей в месяц.

С двухкомнатными и трехкомнатными квартирами произошло то же самое: год к году арендные ставки выросли, но в последние месяцы они стали снижаться.

«Всё не так плохо»

Эксперты подтверждают, что в Казани править рынком начали арендаторы.

«Действительно, идет спад и в части стоимости арендной платы. Арендаторы либо съезжают, либо ужимаются. Например, переезжают из двухкомнатной в однокомнатную квартиру. Несколько месяцев назад объект сдавали за 25 тысяч рублей, и был дефицит этих предложений. Сейчас они находятся в экспозиции за 20 тысяч рублей», – отмечает директор агентства недвижимости Анастасия Гизатова.

В то же время участники рынка говорят, что данные агрегаторов не полностью отражают ситуацию на рынке, потому что арендодатели могут жонглировать цифрами.

«Если раньше люди сдавали квартиру за 25 тысяч рублей в формате «все включено», то сейчас, чтобы привлечь арендаторов, ставку устанавливают на уровне 21 тысячи рублей, но отдельно нужно будет заплатить квартплату. Формально получается, что рынок немного снижается. Но, на самом деле, на арендном рынке все не так плохо, как об этом говорят», – считает директор отдела продаж «XXI век» агентства недвижимости «Флэт» Вячеслав Мосунов.

Арендаторы начали съезжать из съемных квартир Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Почему аренда квартир дешевеет?

Арендаторы начали съезжать из съемных квартир – это ответ, который лежит на поверхности. Кто-то поспешил переехать в собственную квартиру, пока ипотечные ставки были ниже. Другие квартиросъемщики потеряли доход и переехали к родителям.

«Появляется больше квартир за счет того, что уезжают студенты. Например, они пожили годик в Казани и уехали в Азнакаево. Чтобы не платить два-три месяца, они съезжают, но осенью снова будут искать съемное жилье. Это сезонное явление. К тому же постоянно сдаются новостройки. Кто-то доделал ремонт и выставил квартиру для сдачи в аренду», – говорит Вячеслав Мосунов.

В Казани (как и в других крупных городах) и раньше было много предложений по аренде квартир. В большей степени это было связано с тем, что многие покупали недвижимость в качестве инвестиции. В предыдущие два года, когда ставки по ипотеке были низкими, этот тренд усилился: квартиры часто приобретали с расчетом на то, чтобы сдавать их в аренду. Как минимум часть ежемесячного платежа заемщики закрывали за счет денег, которые они получали от квартирантов. Но если исход арендаторов станет массовым, ипотечникам и вовсе придется избавляться от инвестиционной недвижимости.

В последние месяцы предложений на рынке долгосрочной аренды стало еще больше за счет квартир, которые собственники раньше сдавали посуточно Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В последние месяцы предложений на рынке долгосрочной аренды стало еще больше за счет квартир, которые собственники раньше сдавали посуточно.

«Раньше арендаторы охотно смотрели и “Солнечный город”, и “Сказочный лес”, и “Царево Village”. Там клиентов сейчас можно удержать только хорошими ценами или отделкой, потому что появилось много предложений в центре, которые раньше были в краткосрочной аренде», – говорит директор агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

Аренда выгоднее ипотеки

Конечно, ипотека для большинства наших сограждан привлекательней потому, что они платят за свою квартиру. Однако если говорить о ежемесячных платежах, сейчас стало еще выгоднее снимать жилье, а не покупать.

Ипотека для большинства наших сограждан привлекательней потому, что они платят за свою квартиру Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Возьмем для примера квартиру в ЖК «Голливуд» на Аметьевской магистрали. Однушку площадью 38 кв. м с хорошим ремонтом можно снять за 22 тысячи рублей в месяц плюс квартплата.

Примерно такую же квартиру в «Голливуде» на доске «Авито» можно найти за 5,8 млн рублей. Допустим, у вас уже есть 2 млн рублей, и вы берете ипотеку на 20 лет. Центробанк снизил ключевую ставку до 11%. Будем ориентироваться на нее. Даже на таких условиях ежемесячный платеж составит 39 тысяч рублей. То есть в этом конкретном случае ипотечные платежи будут почти в два раза выше арендных.

Гуландам Фатхуллина