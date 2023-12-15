Татарстан занимает третье место по социально-экономической оценке среди регионов

Татарстан по социально-экономической оценке Минфина страны занимает третье место после Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сказал глава федерального ведомства Антон Силуанов на заседании в Доме Правительства республики.

«По социально-экономической оценке у Татарстана третье место после Москвы и Питера. Да чего скромничать – первое место в регионах», – заявил Силуанов.

Он отметил, что Татарстан находится в лидерах как по экономике, так и по финансам. Бюджетная ситуация в регионе – одна из лучших в стране. Отдельно Силуанов отметил созданные в Татарстане условия для инвестиций.

«По инвестклимату – второе место в России после Москвы. Еще раз повторюсь, что это столичный регион. Понятно, что вся экономическая активность там. Первое место после Москвы – это очень серьезно и говорит о том, как в республике формируется инвестиционный климат, какие условия для работы бизнеса здесь созданы. Можно сказать, что лучшие условия», – отметил министр.

Ранее Силуанов вручил Раису Татарстана Рустаму Минниханову медаль Сергея Витте – высшую награду Минфина страны.