Силуанов вручил Минниханову высшую награду Минфина России

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Министр финансов России Антон Силуанов вручил Раису Татарстана Рустаму Минниханову высшую награду ведомства – медаль Сергея Витте. Вручение прошло в Доме Правительства республики.

«Рустам Нургалиевич работал и министром финансов, и в должности главы республики. Финансы в надежных руках. Поэтому мы с удовольствием, Рустам Нургалиевич, награждаем Вас этой медалью», – сказал Антон Силуанов.

Глава федерального ведомства отметил, что это высшая награда Минфина России. Она была учреждена в 2019 году и вручается за особые заслуги при выполнении служебных обязанностей, высокое профессиональное мастерство и большой вклад в решение финансовых задач на благо страны.

Ранее Рустам Минниханов заявил, что Татарстан показывает экономический рост, несмотря на непростые условия.