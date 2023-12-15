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Силуанов вручил Минниханову высшую награду Минфина России
Министр финансов России Антон Силуанов вручил Раису Татарстана Рустаму Минниханову высшую награду ведомства – медаль Сергея Витте. Вручение прошло в Доме Правительства республики.
«Рустам Нургалиевич работал и министром финансов, и в должности главы республики. Финансы в надежных руках. Поэтому мы с удовольствием, Рустам Нургалиевич, награждаем Вас этой медалью», – сказал Антон Силуанов.
Глава федерального ведомства отметил, что это высшая награда Минфина России. Она была учреждена в 2019 году и вручается за особые заслуги при выполнении служебных обязанностей, высокое профессиональное мастерство и большой вклад в решение финансовых задач на благо страны.
Ранее Рустам Минниханов заявил, что Татарстан показывает экономический рост, несмотря на непростые условия.
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