Общество 19 февраля 2026 11:50

Татарстан занимает четвертое место в ПФО по некомплекту сотрудников МВД

Татарстан занимает четвертое место в Приволжском федеральном округе по уровню некомплекта сотрудников МВД. При этом сложная ситуация с комплектованием наблюдается во всей системе МВД России. Об этом на 18-м заседании Государственного Совета РТ седьмого созыва сообщил министр внутренних дел по республике Дамир Сатретдинов.

«Общий некомплект за год увеличился и достиг значения 28,1%», – сказал он. По словам министра, в Заинском, Зеленодольском и Елабужском районах республики этот показатель превышает 40%, в Верхнеуслонском районе – более 50%, а в Менделеевском районе составляет 49%.

Наибольший некомплект наблюдается в патрульно‑постовой службе, подразделениях по контролю за оборотом наркотиков, среди участковых, сотрудников уголовного розыска и следствия.

При этом министр дал положительную оценку программе стимулирования новых сотрудников органов предварительного следствия МВД. Каждому кандидату из гражданских вузов при трудоустройстве полагается выплата в размере миллиона рублей. В прошлом году был зарегистрирован 21 такой кандидат, в текущем – 20 выпускников.

