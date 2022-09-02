Татарстан за семь месяцев нарастил производство бензина в 1,6 раза

Нефтеперерабатывающие предприятия в Татарстане в январе-июле произвели свыше 1,6 млн тонн бензина, что на 58,1% больше, чем годом ранее, следует из материалов Татарстанстата.

Кроме того, на 44,6% выросло производство дизельного топлива – до 6,7 млн тонн.

В целом за первые 7 месяцев этого года на переработку было направлено 13,1 млн тонн нефти – это на 22,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что нефтедобыча в Татарстане за семь месяцев увеличилась на 4% – до 20,5 млн тонн. Таким образом, на переработку было направлено почти две трети нефти, добытой в республике.