Нефтедобыча в Татарстане за семь месяцев увеличилась на 4%

Нефтяные компании Татарстана в январе-июле этого года увеличили добычу нефти на 4% – до 20,5 млн тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов Татарстанстата.

За первые 7 месяцев этого года также было добыто 538,2 млн куб. метров попутного нефтяного газа, что на 8,3% больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что в целом добыча полезных ископаемых в Татарстане за первые семь месяцев этого года выросла на 6,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.