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Ру Тат
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Экономика
2 сентября 2022  12:30
Александр Хевронин

Нефтедобыча в Татарстане за семь месяцев увеличилась на 4%

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Нефтяные компании Татарстана в январе-июле этого года увеличили добычу нефти на 4% – до 20,5 млн тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов Татарстанстата.

За первые 7 месяцев этого года также было добыто 538,2 млн куб. метров попутного нефтяного газа, что на 8,3% больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что в целом добыча полезных ископаемых в Татарстане за первые семь месяцев этого года выросла на 6,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Фото: © Раиль Гали / «Татар-информ»

 

#нефтедобыча #Татарстан #добыча газа
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