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Татарстан за год увеличил экспорт зерна на 3 тыс. тонн
Татарстан с начала года экспортировал 88 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки. Это на 3 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил начальник отдела фитосанитарного надзора и надзора за качеством зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по РТ Альберт Кадыйров на пресс-конференции в «Татар-информе».
«При отгрузке на экспорт учитываются требования стран-импортеров как фитосанитарные, так и по качеству и безопасности. Только после проведения необходимых анализов оформляются фитосанитарные сертификаты. Несоблюдение этих требований может негативно отразиться на развитии экспортного потенциала и привести к введению странами-импортерами запрета на вывоз зерновой продукции из нашей страны или республики», — рассказал Кадыйров.
Он подчеркнул, что жалоб на качество и безопасность татарстанского зерна не поступало.
Пшеница, ячмень, рожь, овес и кукуруза из Татарстана отгружены в Казахстан, Иран и Китай.
Лен, горчица и редька масличная экспортированы в Австрию, Чехию, Германию, Польшу, Латвию и Беларусь. Продукты переработки зерна (шроты, жмыхи и кормовые смеси) отправлены в Азербайджан, Афганистан, Польшу и Италию, крупа гречневая — в Беларусь и Азербайджан.
В другие регионы России из Татарстана отгружено 670 тыс. тонн зерна, что на 5 тыс. тонн больше, чем за весь 2023 год.
Так, пшеница отправлена в Ленинградскую, Ростовскую и Астраханскую области, Краснодарский и Пермский края, Удмуртию, Москву. Ячмень отгружен в Астраханскую, Ульяновскую, Оренбургскую, Псковскую, Тверскую и Новгородскую области, Краснодарский и Ставропольский край, Удмуртию.
Горох отправлен в Ульяновскую и Самарскую области, крупа гречневая — в Московскую область, лен — в Калининградскую и Ростовскую области, подсолнечник — в Башкортостан и Ульяновскую область, рожь — в Ленинградскую область и Крым. Продукты переработки зерна поступили из Татарстана в Калининградскую область.
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