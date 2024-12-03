Татарстан за год провел 294 Сабантуя в регионах России и зарубежных странах

В этом году Татарстан организовал 294 Сабантуя, в том числе 234 праздника – в 46 регионах России и 60 – в 22 странах ближнего и дальнего зарубежья. Об этом сообщил заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин на заседании Координационного совета по делам соотечественников при Раисе РТ.

«Любимый национальный праздник всех татар мира Сабантуй является одной из форм сохранения и популяризации историко-культурного наследия татар», – сказал замминистра.

В следующем году первый среднеазиатский Сабантуй республика планирует провести в Ташкенте, добавил заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального cовета (Милли Шура) Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

По его словам, в 2026 году федеральный Сабантуй пройдет в деревне Ашеваны Омской области. Он будет посвящен 800-летию этого населенного пункта.

«Самому старому татарскому селу Ашеваны в 2026 году исполнится 800 лет. Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и губернатором Омской области Виталием Хоценко принято решение о проведении в 2026 году там федерального Сабантуя», – отметил вице-премьер.