Рекорд чаепития и перетягивание каната Шайхразиевым и Хоценко: как прошел омский Сабантуй

Фото: © Юлай Низаев / «Татар-информ»

Зеленый остров Сабантуя

Праздник, организаторами которого стали правительства Татарстана и Омской области при поддержке Всемирного конгресса татар, собрал омичей и гостей города в центральном городском парке под названием «Зеленый остров», расположенном прямо на берегу Иртыша. Празднующим повезло с погодой: обошлось без дождя, который прошел накануне, было солнечно, но не жарко — в 11 утра (по омскому времени), когда начались основные мероприятия, температурный информатор показывал идеальные 22 градуса.

Татарстанскую делегацию на празднике возглавлял заместитель премьер-министра РТ, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. Перед торжественным открытием праздника он вместе с губернатором Омской области Виталием Хоценко прошел по площадкам Сабантуя.

Фото: соцсети Всемирного конгресса татар

Вип-гости праздника задержались на «Татарском подворье», организованном Зеленодольским районом Татарстана, где все желающие могли познакомиться с традиционным повседневным бытом татар. Здесь можно было увидеть татарский дом, мечеть, колодец, зайти в дом-музей, посетить мастер-классы, отдохнуть в беседках и попробовать татарские блюда и напитки.

На Сабантуе, к слову, можно было приобщиться и к быту татар «с сибирским уклоном» - узнать больше об их традиционных занятиях, костюмах, обрядах, кухне, играх. Все это на площадке «Этнодеревня» представили муниципальные районы Омской области, в которых компактно проживают татары.

Федеральный Сабантуй-2026 тоже пройдет в Омске

Затем гости Сабантуя увидели театрализованную программу «Реки связующая нить» с танцами разных народов и церемонией поднятия флага Сабантуя:

Флаг подняли председатель хозяйства «Звонаревокутское», заслуженный работник сельского хозяйства РФ Ильфир Еникеев и абсолютный батыр Сабантуя Омской области Наиль Муратов. На сцене в это время выступали хоровые группы ансамблей «Агидель» и «Бермянчек».

«Иртышский Сабантуй — это праздник, который собирает народы трех стран: Китая, Казахстана и России. Сильная река, сильные народы. И мы сегодня объединились в городе Омске, чтобы отпраздновать замечательный праздник», - отметил, открывая праздник, Виталий Хоценко.

Фото: соцсети Всемирного конгресса татар

Василь Шайхразиев, получивший от губернатора медаль «Дружба народов», говорил о планах на последующие сабантуи и напомнил о жителях татарских деревень Омской области, пострадавших этой весной от большой воды:

«От имени Правительства Республики Татарстан, Всемирного конгресса татар и от себя лично всех приветствую и желаю мира, добра и хорошего праздника сегодня. <...> Мы с первого дня нашли общий язык с губернатором Омской области Виталием Хоценко. И этот праздник – это общий результат. Решение, которое поддержано и принято губернатором Омской областью о проведении в 2026 году федерального Сабантуя, ставит перед нами еще больше задач. <...> Жители деревень Усть-Ишимского района высоко оценивают работу руководства Омской области и выражают огромные слова благодарности губернатору за оказанную поддержку и помощь при устранении последствий паводка, - сказал Шайхразиев.

Спорт, традиционные забавы и рекорд чаепития

Тем временем на Сабантуе в самом разгаре была праздничная программа, составленная с учетом запросов гостей всех возрастов.

Гвоздем соревновательной части праздника по традиции стал турнир по корэшу. Звание абсолютного батыра на нем завоевал борец из Татарстана Булат Мусин. Из Омска он уедет на «Ладе Гранта» - призе Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Фото с сайта Всемирного конгресса татар

Для других традиционных забав Сабантуя были организованы сразу две локации рядом с «Татарским подворьем» - с бегом в мешках и с ведрами на коромысле, ходьбой по наклонному бревну, боем на мешках и др. В целом спортивная программа, как и все другие, была крайне насыщенной. Помимо корэша, она включала в себя соревнования по пляжному волейболу на приз губернатора Омской области, площадки армрестлинга, гиревого спорта и перетягивания каната. В последнем, при поддержке своих импровизированных команд, посостязались и Хоценко с Шайхразиевым.

Дети могли принять участие и в традиционных состязаниях Сабантуя, и в более современных активностях - посетить творческие мастер-классы и поиграть в интерактивные игры. А детские творческие коллективы представили свою концертную программу. Для более же возрастной аудитории прошел большой концерт от артистов из Татарстана, Омской области, других регионов России и из Казахстана.

Фото: скриншот видео из телеграм-канала Виталия Хоценко

Многие из тех, кто пришел на гастрономический фестиваль «Вкусно», проходивший на побережье, пожелали поучаствовать в установлении «всероссийского рекорда» под названием «Большое татарское чаепитие». Для этого организаторы установили огромные, в человеческий рост, самовары и приготовили чаи с травами и угощения. На других площадках на глазах у зрителей раскатывали тесто и нарезали лапшу.

Каждый желающий мог попробовать себя и в кузнечном деле. Губернатор области, к слову, тоже ударил молотом по штырю, пробивающему отверстия в подкове.

Завершился Иртышский Сабантуй в пять вечера по местному времени.

Видео Юлая Низаева / «Татар-информ»